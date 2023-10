Asile et migration - L'immigration au plus haut dans les pays de l'OCDE en 2022, elle progresse en Belgique

Plus de six millions de nouveaux immigrés permanents, hors réfugiés ukrainiens, ont été recensés en 2022 dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ressort-il lundi de son rapport "Perspectives des migrations internationales 2023". Des "chiffres record", constate l'OCDE.