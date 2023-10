Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 s'oriente vers une cinquième séance consécutive de baisse

AB InBev (49,56) reculait de 0,6%, KBC (52,12) et Ageas (37,83) de 1,1 et 0,6%, Umicore (22,54) et Aperam (24,93) de 2 et 1,3%.

Proximus (7,872) reperdait 1,7%, D'Ieteren (139,40) et Barco (14,11) se dépréciant de 1,5 et 2,2%, Elia (87,65) et Melexis (75,10) de 1,9 et 0,8%.

DEME (86,80) et Home Invest (13,48) chutaient par ailleurs de 2,8 et 3,6%, Agfa-Gevaert (1,47) perdant 2,1% alors que Cenergy (5,76) et Recticel (8,84) progressaient de 2,5% chacune, SmartPhoto (26,90) et CFE (6,36) gagnant 2,3 et 1,6%.

Mithra (1,272) et Nyxoah (5,92) se distinguaient enfin par des rebonds de 14,6 et 5,3%, Fagron (16,13) remontant de 1,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0600 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0595 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.100 euros, en recul de 240 euros.