Championnat d'Europe IBO des lourds-légers - Steve Eloundou Ntere battu aux points par l'Allemand Michael Seitz

Le combat en dix rounds a contre toute attente été jusqu'au bout, avec un verdict des juges en faveur de l'Allemand (96-94 pour le Danois Per Kjerulf Hansen et l'Allemande Daniela Otten, 95-95 pour le Belge Jean Pierre Van Imschoot).

"Nous avons été volés", s'est exclamé le manager Alain Denon. "Même l'arbitre (Frank Michael Maass, ndlr) a admis que si ce combat s'était déroulé en Belgique, il ne fait aucun doute que nous aurions gagné. Il suffit de regarder la photo des deux boxeurs à leur descente du ring, pour voir lequel a dominé, et le plus souvent touché l'autre. S'imposer aux points à l'étranger comme y parvient Femke (Hermans, autrefois coachée par Denon, ndlr) devient décidément de plus en plus difficile. Steve est indemne, alors que son adversaire a le visage très abîmé..."

En attendant, la ceinture revient à Seitz, 30 ans, toujours invaincu après douze combats, tous victorieux, dont dix remportés par k.o. Le Brabançon flamand d'origine camerounaise Eloundou Ntere, 38 ans, a en revanche subi sa première défaite en neuf combats.