Deux personnes blessées à la suite d'un incendie à Uccle

"L'habitant du quatrième étage a eu l'excellent réflexe de fermer la porte de son logement en évacuant", a encore signalé Walter Derieuw. "Quant à l'habitant du cinquième étage, il a également eu un bon réflexe, celui de se réfugier sur son balcon et de signaler sa présence aux services de secours."

L'origine de l'incendie est accidentelle.

Par ailleurs, cinq appartements sont inhabitables, à commencer par l'appartement sinistré et un second touché par le feu. Deux autres appartements ont subi des dégâts de fumée et de suie et un dernier a subi des dégâts des eaux. Les habitants de ces logements ont été pris en charge par la zone de police Marlow et les services communaux d'Uccle afin d'être relogés.