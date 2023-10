Dix-huit millions d'euros pour reconstruire le hall omnisports de Cuesmes

La reconstruction du hall omnisports représente un budget de 18 millions d'euros tandis que les deux millions restant permettront de rénover le centre d'insertion professionnelle "Le Plein Air".

Ce dernier a réinvesti les anciens ateliers de la Ville de Mons, autrefois consacrés à la flotte automobile et désormais propriétés du CPAS montois. "Le Plein Air" met sur pied une ressourcerie et forme des demandeurs d'emploi au recyclage. Avec 50 stagiaires par an, la "Recyclerie" se donne par ailleurs pour mission de récolter des encombrants à domicile, afin de les trier et de les revaloriser pour vendre ce qui est viable dans les magasins de seconde main du CPAS.

Les subsides permettront de rénover l'aile Est de ce lieu reconnu comme patrimoine immobilier culturel. Cela inclut entre autres l'isolement de la façade, le rehaussement de la toiture avec l'ajout d'un étage dédié à des bureaux et l'installation de panneaux solaires. Le CPAS de Mons a notamment exprimé le besoin de fonds pour réaménager l'intérieur de cette bâtisse.

Le projet du hall omnisports de Cuesmes sous-entend quant à lui sa reconstruction, la création d'une salle polyvalente, d'une crèche, l'aménagement d'un parc paysager et d'une esplanade. Ces travaux sont présentés comme devant être connectés à la place du village.