Geraint Thomas prolonge son contrat avec Ineos Grenadiers jusqu'en 2025

Thomas, 37 ans, a rejoint la structure britannique en 2010 lorsque l'équipe s'appelait Sky Procycling avant de devenir Team Sky en 2014 puis Ineos en 2020 et enfin Ineos Grenadiers en 2021. Il a décroché la plus belle victoire de sa carrière en 2018 en remportant le Tour de France. Un an plus tard, il a pris la 2e place derrière son équipier colombien Egan Bernal.

Sur les 25 victoires qu'il a décrochées au cours de sa carrière, le Gallois, double champion olympique sur la piste (2008, 2012), a aussi remporté le classement général de Paris-Nice (2016), du Critérium du Dauphiné (2018), du Tour de Romandie (2021) ou encore du Tour de Suisse (2022). Il a également remporté l'E3 Harelbeke en 2015 et trois étapes du Tour de France.

En mai dernier, il est passé à deux doigts de remporter son deuxième grand tour sur le Tour d'Italie mais il a perdu son maillot rose lors du contre-la-montre de la 20e et dernière étape au profit du Slovène Primoz Roglic.

"Ineos Grenadiers a toujours été ma deuxième maison et j'aime toujours rouler donc je n'ai jamais pensé à faire autre chose. Nous devons maintenant décider de mon programme pour la saison prochaine", a réagi Thomas sur X (anciennement Twitter).