Ligue des Champions - Le Français Benoît Bastien nommé pour arbitrer l'Antwerp face à Porto

Benoit Bastien, âgé de 40 ans, est une figure établie du football international depuis de nombreuses années et a dirigé des rencontres impliquant des équipes belges à plusieurs reprises. Le Français a notamment sifflé le match retour de La Gantoise en 8e de finale de la Conference League 2022-2023 contre Basaksehir (victoire 1-4), lors duquel Gift Orban s'est illustré avec un triplé éclair, en 4 minutes. En juin 2022, il a également arbitré le match de Ligue des Nations des Diables Rouges au pays de Galles (1-1).

Ce sera le 13e match de Bastien en phase finale de Ligue des Champions, le 2e cette saison après Séville-Copenhague (3-0).

Après deux journées, l'Antwerp occupe la 4e et dernière place du groupe H avec 0 point sur 6. Les champions de Belgique se sont inclinés contre le FC Barcelone (5-0) lors de la 1re journée et ont été battus domicile par le Shakhtar Donetsk (2-3) ensuite. Porto a remporté son premier match contre les Ukrainiens (1-3) et s'est ensuite incliné contre le Barça (0-1).