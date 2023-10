Mission économique en Australie - Libre-échange: "Il faut une bonne solution sur la question agricole", selon Borsus

La mission économique belge en Australie, qui a débuté cette semaine, se déroule alors que des négociations stagnent entre l'UE et l'Australie pour dégager un accord de libre-échange (ALE). Le vice-président wallon et ministre de l'agriculture, Willy Borsus, note depuis Sydney lundi que la Wallonie reste très attentive aux discussions sur le volet agricole, notamment sur les potentiels échanges sur la filière bovine, le sucre et le lait.