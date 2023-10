Politique climatique belge: le dossier envoyé au comité de concertation - A. Maron

Motif invoqué par le ministre dans un communiqué: les ambitions et actions climatiques "faibles" de la Flandre au regard des objectifs européens à atteindre par la Belgique dans le cadre du Fit for 55, l'ensemble des propositions et initiatives à mettre en oeuvre pour rencontrer l'objectif de l'Union européenne visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030; ainsi que les nouvelles exigences institutionnelles et financières de la Flandre concernant les politiques énergétiques et climatiques,