Séisme du 7 octobre en Afghanistan: l'aide de l'UNICEF parvient à Kaboul

L'aide fournie comprend des médicaments et du matériel médical, ainsi que des kits obstétriques et chirurgicaux pour les femmes enceintes et les enfants. Ce matériel est destiné à venir en aide à 43.000 familles touchées, selon l'organisation.

Le 7 octobre, un tremblement de terre dévastateur, suivi de plusieurs répliques, a détruit au moins 20 villages dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant quelque 2.400 personnes, selon les autorités. Nonante pour cent des morts sont des femmes et des enfants.