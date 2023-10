TC Namur - Réouverture des débats dans un dossier de viol, attentats à la pudeur et harcèlement

Les faits de harcèlement ont eu lieu entre 2018 et 2020 dans une maison de repos de la province de Namur. Le prévenu est un infirmier et la victime était aide-soignante dans cette institution. Ce binôme était amené à travailler seul la nuit. Le prévenu estimait qu'un rapprochement s'est opéré entre lui et la victime durant la période de la pandémie de Covid-19. Il confirmait des actes sexuels, mais assurait qu'elle était consentante. Une scène similaire a eu lieu la nuit du 11 au 12 décembre, alors que la victime était endormie.