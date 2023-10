Une édition belgo-luxembourgeoise du magazine économique Forbes lancée début 2024

Joan Condijts, ancien rédacteur en chef de l'Echo et cofondateur de LN24, assurera la direction éditoriale du magazine. "Forbes a toujours privilégié les parcours de femmes et d'hommes d'exception pour illustrer la marche des affaires en mettant en avant leurs succès sans masquer les échecs qui ont souvent permis d'y mener. C'est une façon de voir le monde que je partage et que j'entends mettre en avant dans le journalisme qui sera développé par Forbes Belux", souligne Joan Condijts.