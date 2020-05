A défaut des traditionnels défilés en ce 1er mai 2020, les travailleurs de la planète étaient appelés à marquer cette journée qui leur est consacrée dans de nombreux pays, par des "manifestations virtuelles" ou à leurs fenêtres, avec banderoles ou concerts de casseroles.

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron l'a résumé : "Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre".

Pour la première fois depuis l'interdiction des manifestations durant les guerres d'Indochine et d'Algérie dans les années 1950 et 1960, il n'y a pas eu de rassemblements en France, au nom de la lutte contre le Covid-19, qui a fait plus de 230.000 morts dans le monde.

Pas plus que dans la plupart des autres pays à l'heure où la moitié de l'humanité est confinée.

Les syndicats ont par conséquent appelé à d'autres formes de mobilisation : conférences et concerts sans public, en ligne, messages revendicatifs sur les réseaux sociaux...

Pour eux, cette journée internationale qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle, est plus que jamais d'actualité: l'épidémie met en lumière le rôle essentiel de certains métiers jusqu'à présent peu valorisés -- dans la santé, les commerces, l'hygiène -- et exacerbe les tensions sociales.

Car en faisant plonger les économies, en arrêtant industries, commerces et services, la pandémie a déjà réduit au chômage des cohortes de travailleurs.

Ca et là, certains n'ont d'ailleurs pas voulu se résoudre à rester chez eux.

- Interdictions bravées -

La police turque a ainsi arrêté vendredi plusieurs responsables syndicaux qui défilaient à Istanbul en dépit de l'interdiction.

Aux Philippines, de petits groupes ont bravé le veto pour demander aides publiques et conditions de travail sûres. La police a annoncé avoir arrêté au moins trois personnes.

En Grèce, où le gouvernement avait appelé à reporter toute manifestation au 9 mai, le syndicat PAME, affilié aux communistes, a néanmoins organisé un rassemblement devant le parlement, très discipliné : des centaines de manifestants ont respecté les distances d'un mètre matérialisées au sol, arborant souvent écharpes sur le visage ou masques.

Quelques centaines de manifestants ont également gardé leurs distances à Vienne pour réclamer la fin totale du confinement, à l'appel d'un groupe "Initiative pour une information corona basée sur des preuves" sceptique quant à la distanciation sociale et le port du masque.

En Allemagne, les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre -- 5.000 policiers à Berlin -- pour faire respecter l'interdiction de manifester à plus de 20 personnes qu'entendaient braver des mouvements d'ultragauche et d'extrême droite, ainsi que des conspirationnistes, farouchement opposés aux mesures de confinement.

Les "accros" des manifs en Espagne ont innové : à Saragosse (nord), à l'initiative du syndicat Intersindical de Aragon, ils ont défilé chacun dans leur voiture, équipés de masques et de gants. Le rassemblement avait été autorisé sous conditions: soixante voitures maximum, une seule personne par véhicule, ni décapotable ni deux-roues.

Quelques membres du Parti communiste russe ont eux opté pour la manifestation "en solitaire", défilant à tour de rôle avec pancartes devant le Kremlin, le siège de l'administration présidentielle et la mairie de Moscou.

Au Liban, frappé par une crise économique aiguë et où 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté, plusieurs centaines de manifestants arborant masques et drapeaux libanais se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth, place des Martyrs.

"Je suis descendu parce que j'ai faim, j'en ai marre de cette vie", expliquait un participant, Mohamed Ali, 25 ans, ex-employé de restaurant au chômage.

- Prudence de mise -

Ailleurs, la prudence et les célébrations alternatives restaient généralement de mise, comme en Finlande où la fête du travail coïncide avec la populaire fête du "Vappu" pour l'arrivée du printemps -- les 30 avril et 1er mai.

Les Finlandais se sont rabattus sur des événements en ligne, comme au Danemark, en Suède, en Norvège, en Afrique du Nord...

Les traditionnelles célébrations officielles ont été annulées en Algérie, où le virus a déjà eu raison des manifestations hedomadaires du mouvement de contestation - le "Hirak" -, interdites depuis la mi-mars.

En Italie, l'un des pays européens les plus meurtris, avec 27.680 morts, le grand concert organisé traditionnellement le 1er mai à Rome sera remplacé par un concert virtuel retransmis en direct sur la chaîne publique Rai 3 dans la soirée. Parmi les artistes, en direct depuis divers salles de concert, des poids lourds de la scène italienne, comme Gianna Nannini ou Zucchero, mais aussi des stars internationales comme Sting et Patti Smith.

burs-jg/sg