Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Blinken appelle la Chine à la "transparence" sur l'origine du Covid-19 -

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé vendredi la Chine à la "coopération" et à la "transparence" au sujet de l'origine du Covid-19, alors que Washington tente d'établir si le coronavirus a pu provenir d'un accident de laboratoire chinois.

- G7: promesse d'un milliard de doses de vaccins partagées -

Les dirigeants du G7, réunis jusqu'à dimanche en Angleterre, devraient s'accorder pour fournir "au moins un milliard de doses" de vaccins et augmenter les capacités de production, selon Londres.

Les ONG jugent ce geste insuffisant et appellent à la suspension des brevets sur les vaccins afin de permettre une production de masse.

- Le variant Delta plus contagieux, selon Londres -

Le variant Delta du coronavirus, désormais dominant au Royaume-Uni, est 60% plus contagieux que son prédécesseur dans le pays, selon une étude publiée vendredi, à trois jours de l'annonce de la décision du gouvernement sur la levée des dernières restrictions.

Mais "les données indiquent que le programme de vaccination continue à atténuer l'impact de ce variant" chez les populations où le nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccin est élevé, souligne l'organisme public.

- Restrictions sanitaires en Argentine et au Chili -

Le président argentin Alberto Fernandez a décidé la prolongation jusqu'au 25 juin d'une batterie de restrictions sanitaires dans le pays, où plus de 4 millions de personnes ont été infectées dont 84.000 sont décédées.

Les autorités sanitaires chiliennes ont de leur côté imposé un nouveau confinement dans la région métropolitaine de Santiago.

- Des millions de doses du vaccin de "J&J" inutilisables -

"Plusieurs lots" de vaccins contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, fabriqués dans une usine de Baltimore dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines. Selon le New York Times, cette décision concerne quelque 60 millions de doses.

Le Canada a de son côté annoncé qu'il renonçait à distribuer un lot de 300.000 doses de J&J reçu en début d'année en raison de "préoccupations" sur sa fabrication dans un laboratoire américain.

- USA: les tentatives de suicide en forte hausse chez les adolescentes -

Les visites aux urgences pour tentative de suicide ont augmenté chez les adolescents durant la pandémie aux Etats-Unis, particulièrement chez les filles, selon des données publiées vendredi par les autorités sanitaires.

- Des scientifiques honorés par Elizabeth II -

Des scientifiques en première ligne dans la lutte contre la pandémie, dont les concepteurs du vaccin britannique élaboré par AstraZeneca avec l'université d'Oxford, figurent parmi les personnalités honorées par Elizabeth II, selon une liste publiée vendredi.

- Le Venezuela exige le déblocage de fonds Covax -

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a "exigé" vendredi de son homologue américain Joe Biden qu'il débloque quelque 10 millions de dollars de fonds vénézuéliens destinés au système Covax de redistribution de vaccins anti-Covid 19. Selon lui, ces fonds ont été bloqués en raison des sanctions américaines prises contre le Venezuela.

- Plus de 3,77 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.775.362 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée.

Après les Etats-Unis (598.748 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (482.019), l'Inde (362.079), le Mexique (229.578) et le Pérou (187.847), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

