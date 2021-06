Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 5 millions de cas en Afrique -

Plus de 5 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 en Afrique depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé samedi par l'AFP à partir de bilans officiels.

L'Afrique, qui se trouve sous la menace d'une troisième vague, est la seule région du monde où la pandémie a progressé (+30%) la semaine passée alors que la pandémie a décéléré pour la sixième semaine consécutive à l’échelle mondiale (-14%).

L'Afrique reste toutefois, après l'Océanie, le continent le moins touché par la pandémie en nombre de cas comme en nombre de décès.

- Royaume-Uni: propagation "très préoccupante" du variant Delta -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que la propagation au Royaume Uni du variant Delta du coronavirus, apparu initialement en Inde, était "très préoccupante", faisant craindre un report de la levée des dernières restrictions anti-Covid.

"Il est clair que le variant indien est plus transmissible et que les cas et les niveaux d'hospitalisation augmentent", a déclaré à Sky News le dirigeant, en marge du sommet du G7 en Cornouailles.

- France: 30 millions de primo-vaccinés -

La barre symbolique des 30 millions de primo-vaccinés a été franchie samedi, tandis que les Français profitaient de leur premier week-end avec des soirées jusqu'à 23H00, sur fond de décrue des nouvelles contaminations.

"Objectif atteint! Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination", a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter alors que le chiffre de 30 millions de primo-injectés était initialement attendu pour mardi prochain.

- Moscou: une semaine chômée face à la hausse des cas -

Le maire de Moscou a décrété samedi une semaine chômée pour endiguer la propagation de coronavirus dans la capitale russe, face à une hausse des cas de contaminations.

La mairie a également ordonné la fermeture des aires de jeux pour les enfants dans les centres commerciaux et les parcs jusqu'au 20 juin.

- Afrique du Sud: doutes sur deux millions de doses de vaccin -

L'Afrique du Sud, entrée cette semaine dans une troisième vague de la pandémie de Covid-19 et à la traîne dans la vaccination, a annoncé devoir mettre en attente deux millions de vaccins de l'américain Johnson & Johnson (J&J), suspectés d'avoir été contaminés.

Les autorités américaines ont annoncé la veille que "plusieurs lots" du vaccin, soit plusieurs millions de doses, fabriqués dans une usine de Baltimore aux Etats-Unis et dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés.

- 60.000 personnes vaccinées autorisées à la Mecque -

L'Arabie saoudite va autoriser 60.000 de ses résidents vaccinés contre le coronavirus à effectuer le hajj, grand pèlerinage musulman qui a lieu chaque année à La Mecque, a annoncé samedi le ministère du Hajj, selon l'agence officielle SPA.

L'an dernier, seuls une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie saoudite avaient pu effectuer le hajj, un des cinq piliers de l'islam, contre 2,5 millions de participants venus du monde entier en 2019.

- Plus de 3,78 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.787.127 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (599.180 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (484.235), l'Inde (367.081), le Mexique (229.823) et le Pérou (188.100), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

