Euro: Eriksen, choc puis soulagement à Copenhague

Le Danemark et l'Europe du football ont craint le pire: le ballon s'est arrêté de tourner samedi à l'Euro lorsque le Danois Christian Eriksen a subi un impressionnant malaise sur la pelouse, avant des nouvelles rassurantes et une victoire presque anecdotique de la Finlande (1-0).

Au deuxième jour du grand rendez-vous européen, les résultats sportifs sont passés au second plan, du succès inédit des bizuths finlandais à l'entrée en lice réussie de l'ambitieuse Belgique en Russie (3-0), en passant par le nul entre Gallois et Suisses à Bakou (1-1).

Car à Copenhague, l'affiche Danemark-Finlande a failli virer au drame lorsque juste avant la pause, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque. Et les minutes ont semblé bien longues avant qu'on apprenne qu'il avait repris connaissance et se trouvait dans un état "stable".

"C'est un choc national qui est devenu un soulagement national", a résumé la Première ministre Mette Frederiksen sur les réseaux sociaux. "Rarement le fait qu'un match ait été gagné ou perdu n'a semblé si peu important."

Ses coéquipiers, le capitaine Simon Kjaer en tête, ont joué un grand rôle en venant rapidement venus à son secours, puis en appelant avec des gestes de panique le service médical.

Le match a été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards.

"L'équipe médicale est vite arrivée et avec leur aide, on a fait ce qu'on devait faire. On a réussi à faire +revenir+ Christian", a raconté le docteur de la sélection danoise Martin Boesen.

- "Il est conscient" -

Eriksen a finalement été évacué sur une civière, toujours escorté par ses coéquipiers, tandis que les quelque 16.000 spectateurs, dont sa compagne, venue jusqu'au bord du terrain et en larmes, étaient plongés dans la stupeur.

Mais les nouvelles ont fini par être rassurantes: la Fédération danoise de football (DBU) a indiqué qu'il était "éveillé" et qu'il subissait des examens au principal hôpital de Copenhague.

"Il est conscient et peut parler", a dit son agent Martin Schoots, très ému, sur la chaîne néerlandaise NOS. "C'est une nouvelle violente. Tout le monde est sous le choc. C'est normal. Sa petite amie est avec lui à l'hôpital."

Ce dénouement a rassuré toute l'Europe tant les images du joueur s'écroulant subitement sur la pelouse ont fait craindre le pire et rappelé des drames survenus sur des terrains de football ces dernières années, comme le décès en plein match du Camerounais Marc-Vivien Foé en 2003.

"Des événements comme ça remettent les choses en perspective", a commenté le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin.

Rassuré sur l'état de santé de leur coéquipier à qui ils ont pu parler, les Danois ont donné leur accord pour que le match reprenne à 20h30 (18h30 GMT), près de deux heures après l'interruption.

La reprise est intervenue "à la demande des joueurs", a expliqué l'UEFA dans un communiqué pour balayer toute polémique. Et Eriksen a été désigné homme du match au terme de la rencontre.

On a vu des accolades et gestes de fraternisations entre les deux équipes, et on a entendu les supporters finlandais scander le nom du Danois, avant que la rencontre ne reprenne.

"Les joueurs ont décidé de jouer et ceux qu'ils ont essayé de faire est incroyable", a commenté Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark. "Je ne pourrais pas être plus fier de mes joueurs, des gens qui prennent soin les uns des autres."

- Lukaku: "Chris, je t'aime" -

Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant Joel Pohjanpalo d'une tête piquée (60e), soit le premier but de l'histoire de la Finlande dans une phase finale de grand tournoi... sur la seule occasion finlandaise du match.

"La seule chose à laquelle je pensais c'était Eriksen", a assuré le buteur après la rencontre, alors que les Danois ont ensuite raté le penalty de l'égalisation (74e).

Dans l'autre rencontre du groupe B entre la Belgique et la Russie à Saint-Pétersbourg, les Diables rouges, prétendants au titre, se sont imposés grâce à un doublé de Romelu Lukaku, coéquipier d'Eriksen à l'Inter, à qui il a rendu hommage.

"Chris, Chris, je t'aime", a-t-il lancé à une caméra après son premier but (10e), avant de frapper une seconde fois en fin de match (88e). Entretemps, Thomas Meunier avait alourdi le score (34e).

Dans le groupe A, Gallois et Suisses se sont neutralisés (1-1) samedi après-midi à Bakou, au lendemain d'un victoire de l'Italie contre la Turquie dans un match ouverture aux airs de fête (3-0). Avant que la grosse frayeur de Copenhague ne refroidisse brusquement l'atmosphère...

Dimanche, ce sera au tour de l'Angleterre d'entrer en lice, face à la Croatie à Wembley. L'Autriche affronte la Macédoine du Nord à Bucarest, et les Pays-Bas reçoivent l'Ukraine à Amsterdam.