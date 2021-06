Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le candidat vaccin de CureVac efficace à 47% seulement

Le laboratoire allemand CureVac a annoncé mercredi que son principal candidat vaccin contre le Covid-19 n'avait démontré qu'une efficacité de 47%, selon l'analyse intermédiaire d'un essai clinique à grande échelle, et ne remplissait pas à ce stade les critères exigés.

- A La Mecque, des robots proposent de l'eau bénite aux pèlerins

Des robots ont commencé cette semaine à distribuer des bouteilles d'eau sacrée de Zamzam afin d'assurer la distanciation physique à La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam en Arabie saoudite, à l'approche du hajj, le grand pèlerinage annuel.

- Washington achète 200 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna

Le gouvernement américain a acheté 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19 de Moderna, a déclaré mercredi la société de biotechnologies américaine.

Cela porte à 500 millions les commandes totales passées par Washington pour ce vaccin.

- ministre de la Santé "putain de nul"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a subi mercredi une nouvelle charge de son ex-conseiller Dominic Cummings, qui a affirmé, capture d'écran à l'appui, que le dirigeant avait qualifié son ministre de la Santé de "putain de nul" dans sa gestion de la pandémie.

- Pic de nouvelles infections en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13.000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces cinq derniers mois, selon les statistiques officielles.

Pays officiellement le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13.246 ces dernières 24 heures, et plus de 58.000 décès.

- Des vaccinations obligatoires

Confrontées à une situation "dramatique", Moscou et toute sa région ont rendu obligatoire la vaccination dans le secteur des services, une première en Russie face à une campagne d'immunisation qui patine et en l'absence de tout confinement.

Le gouvernement britannique a annoncé rendre obligatoire la vaccination complète pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite anglaises, y compris le personnel non-médical, après une vaste consultation publique.

- France: plus de masque en extérieur dès jeudi

Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès jeudi en France, sauf certaines exceptions, et le couvre-feu sera levé dimanche, a annoncé le Premier ministre français Jean Castex, au vu de la baisse des contaminations.

Le masque en extérieur ne restera de rigueur que dans des situations de promiscuité (file d'attente, transports, lieux bondés, tribune de stade).

- L'UE s'ouvre aux touristes américains

Les ambassadeurs des 27 pays de l'UE ont donné leur feu vert à l'ajout des Etats-Unis à la liste des pays tiers dont les voyageurs, même non vaccinés, peuvent être admis dans l'Union européenne.

- Un revêtement pouvant capturer les gouttelettes en suspension dans l'air est en développement

Des scientifiques américains développent un revêtement mural collant qui réutilise des ingrédients employés dans la fabrication d'après-shampoings pour capturer les gouttelettes en suspension dans l'air, et espèrent qu'il pourra aider à lutter contre le Covid-19 ou d'autres maladies se transmettant par voie aérienne, ont-ils annoncé mercredi.

- Un médicament contre l'arthrite prometteur contre les formes sévères du Covid

Un médicament contre l'arthrite, le tofacitinib (vendu entre autres sous la marque Xeljanz), a démontré des effets positifs pour soigner des patients hospitalisés en raison du Covid lors d'un essai clinique dont les résultats ont été publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine.

- Plus de 3,8 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3.824.885 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (600.652 décès), les pays enregistrant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (493.693), l'Inde (379.573), le Mexique (230.428) et le Pérou (189.261).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burx-cn/dth