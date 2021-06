Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le variant Delta bientôt dominant dans l'UE -

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En France, ce variant qui a été repéré initialement en Inde, représente désormais "entre 9 et 10%" des nouveaux cas positifs, en forte progression par rapport à la semaine dernière, a indiqué le gouvernement.

- Etats-Unis: zoom sur des problèmes cardiaques de jeunes vaccinés -

Des experts américains se sont réunis mercredi aux Etats-Unis pour examiner quelque 300 cas d'inflammations au niveau du coeur déclenchées après l'injection de certains vaccins contre le Covid-19, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes.

Ces cas ont été observés après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui ont en commun de reposer sur la technologie de l'ARN messager.

- Situation "explosive" en Russie -

Les autorités se sont inquiétées mercredi d'une situation "explosive" en Russie, qui enregistre chaque jour des milliers de nouveaux cas et des centaines de morts supplémentaires, imputés au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

- Assouplissement des règles en Grèce et en Suisse -

Emboîtant le pas à la France, l'Espagne et l'Italie, la Grèce a annoncé mercredi mettre fin au port obligatoire du masque à l'extérieur à compter de jeudi matin, sauf en cas de rassemblement important. Le couvre-feu sera également levé à partir de lundi.

La Suisse a aussi décidé d'alléger ses restrictions, supprimant dès samedi la plupart des barrières à l'entrée dans le pays, en particulier pour les personnes pouvant prouver qu'elles sont vaccinées ou immunisées.

- Le plan de relance français validé -

La France a reçu le feu vert de la Commission européenne pour son plan de relance de 100 milliards d'euros, dont près de 40 milliards seront financés par des subventions européennes, a annoncé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Le plan français prévoit notamment des investissements dans la transition écologique et le numérique, ainsi que des mesures en faveur de la compétitivité des entreprises et pour l'emploi des jeunes.

- Le Portugal reconnait des erreurs -

Le Portugal, qui connaît une nouvelle hausse des cas de coronavirus, aurait pu "agir autrement" pour éviter la propagation du variant Delta, a reconnu mercredi la ministre de la Santé au lendemain des critiques de la chancelière allemande Angela Merkel.

Le pays ibérique a été le seul de l'UE où les touristes britanniques ont pu se rendre pendant trois semaines, entre mi-mai et début juin, alors que ce variant, qui a fait son apparition en Inde, circulait déjà au Royaume-Uni.

- Vaccination imposée chez Morgan Stanley -

La banque Morgan Stanley a décidé d'imposer non seulement à ses employés mais aussi à ses sous-traitants, ses clients et ses visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Les employés ont jusqu'au 1er juillet pour dire s'ils sont ou non vaccinés, sans avoir à présenter de preuves.

- Plus de 3,88 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.884.538 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.462 décès. Le Brésil, qui compte 504.717 morts, est suivi par l'Inde (390.660), le Mexique (231.505) et le Pérou (190.906).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

- Des JO sans fête -

Pas d'alcool, pas d'embrassades, pas d'acclamations, pas d'autographes: les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont dévoilé mercredi de nouvelles règles, très strictes, pour les spectateurs des "JO de la pandémie", à un mois de la cérémonie d'ouverture.

