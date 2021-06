Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record de décès quotidiens à Moscou -

Après Saint-Pétersbourg samedi, la ville de Moscou a annoncé dimanche un nombre record de décès (144) dus au coronavirus lors de ces dernières 24 heures, signe d'une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

Moscou, qui compte douze millions d'habitants, a réintroduit ces dernières semaines des mesures de restrictions, comme le télétravail pour une partie des employés, la vaccination obligatoire des salariés des services ou encore l'obligation d'un pass sanitaire pour aller au restaurant.

- Nouveau confinement à Sydney -

Des millions d'habitants de Sydney sont confinés depuis dimanche pour deux semaines, une mesure visant à contenir la progression du très contagieux variant Delta du Covid-19 dans la plus grande ville d'Australie.

Les restaurants, bars et cafés étaient tous fermés et les régions côtières et montagneuses qui entourent la métropole confinées.

- Mesures de restriction en Thaïlande -

La Thaïlande a décrété des mesures de restriction d'un mois pour Bangkok et sa banlieue afin de lutter contre une nouvelle vague de Covid-19, avec notamment la fermeture des restaurants et des chantiers.

Le pays avait réussi à maintenir les infections à un niveau très faible pendant toute l'année 2020 grâce à des restrictions de voyage draconiennes et à un isolement rapide des cas positifs.

Mais depuis avril le royaume connait une vague épidémique sans précédent après l'apparition d'un foyer de contamination lié à des clubs huppés de la capitale.

- Craintes sur des vaccins contrefaits à Haïti -

L'association des pharmaciens d'Haïti a alerté samedi sur les risques d'introduction de vaccins contrefaits, après que l'Etat a autorisé l'importation par le secteur privé de vaccins contre le Covid-19. "Haïti ne dispose pas d'un laboratoire de contrôle de qualité pouvant vérifier si un vaccin est faux ou pas", a mis en garde l'association.

Haïti est l'une des rares nations n'ayant pas encore commencé sa campagne de vaccination. Le ministère de la Santé a fait savoir qu'il devrait recevoir 130.000 doses du vaccin AstraZeneca "entre début et mi-juillet", via le programme Covax chapeauté par l'Organisation mondiale de la Santé.

- Plus de 3,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.919.801 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.891 décès. Le Brésil, qui compte 512.735 morts, est suivi par l'Inde (395.751), le Mexique (232.521) et le Pérou (191.584), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

burs-jba/cds/clp/