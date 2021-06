Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record de décès à Moscou et Saint-Pétersbourg -

Les autorités russes ont annoncé lundi des records de décès quotidiens dus au Covid-19 dans les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, signe que la situation se dégrade en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et Saint-Pétersbourg 110 morts ces dernières 24 heures, dépassant les records que les deux villes avaient déjà battu au cours du weekend.

Le quart de finale de l'Euro de football prévu vendredi à Saint-Pétersbourg aura toutefois bien lieu dans l'ancienne cité impériale russe, ont indiqué lundi les organisateurs.

- L'Australie face au variant Delta -

De nouveaux cas de contamination au très contagieux variant Delta ont été enregistrés lundi dans différentes villes d'Australie, contraignant les autorités à imposer des restrictions dans certaines régions de l'immense île-continent.

Le plus important foyer épidémique se situe à Sydney (Sud-Est) dont les millions d'habitants sont entrés dimanche dans un confinement de deux semaines. Dans le Nord, le confinement de la ville de Darwin et sa périphérie est désormais prolongé jusqu'à vendredi tandis que les mesures de restrictions ont a nouveau été renforcées à Perth (Sud-Ouest) et Brisbane (Est).

- L'Italie tombe le masque -

Le port du masque en Italie n'est plus obligatoire à l'extérieur et le couvre-feu a été levé lundi dans le Val d'Aoste, dernière région de la péninsule où il était encore en vigueur.

Les Italiens doivent néanmoins avoir un masque sur eux et l'endosser dans les endroits où la distance d'un mètre entre les personnes ne peut être respectée.

- Baléares: test exigé pour les Britanniques -

L'Espagne va de nouveau exiger un test PCR négatif pour les touristes britanniques se rendant aux Baléares, en raison de l'augmentation des contaminations au Royaume-Uni, a annoncé lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

- Confinement au Bangladesh -

Le Bangladesh a fermé lundi la quasi-totalité de ses transports publics avant un confinement strict des habitants à partir de jeudi, destiné à contenir la progression du Covid-19, obligeant des milliers d'employés à Dacca à se rendre à pied au travail.

- Barcelone: salon sous haute protection -

Le Salon mondial du mobile (MWC) a débuté lundi à Barcelone, devenant l'un des premiers grands événements professionnels mondiaux à reprendre physiquement depuis le début de la pandémie, même si son format a été drastiquement réduit et le nombre de visiteurs plafonné à 50.000.

Les participants devront porter en permanence un masque FFP2 à sécurité renforcée, remplir chaque matin une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils n'ont aucun symptôme de la maladie et circuler dans les allées selon un sens prédéfini.

- Royaume-Uni: ministre à l'isolement -

Le ministre de la Défense et les principaux responsables militaires britanniques observent une période d'isolement de dix jours après avoir été en contact avec le chef d'état-major des armées, testé positif au Covid-19 la semaine dernière, a confirmé dimanche soir le ministère de la Défense.

- Plus de 3,92 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.925.816 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts, 603.967, que de cas. Le Brésil, qui compte 513.474 morts, est suivi par l'Inde (396.730), le Mexique (232.564) et le Pérou (191.899), le pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

