Xavier Bertrand, un méthodique en route vers la présidentielle après sa large victoire aux régionales

Xavier Bertrand, en route vers la présidentielle après avoir remporté largement un second mandat à la tête des Hauts-de-France, est un méthodique qui joue la carte des territoires et de la droite populaire.

Meilleur espoir de la droite en 2022 selon les sondages, en dépit de son départ de LR en 2017, il a pris les devants dès mars en annonçant sa volonté d'être "le troisième homme" de la présidentielle, à condition de remporter un second mandat régional.

Chose faite avec sa large victoire au second tour, avec un score de 52,37%, loin devant le RN Sébastien Chenu, relégué à 25,65%, contre un score de 42,23% à Marine Le Pen lors du second tour de 2015.

"Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français", a immédiatement réagi M. Bertrand, 56 ans, dans son fief de Saint-Quentin (Aisne).

Dans une première déclinaison de son programme de "redressement" de la France, il a listé en "préalable" le "rétablissement de l'ordre" face à une "insécurité qui mine la République".

- "République des territoires" -

"Mon objectif c'est que le travail paye à nouveau, qu'on puisse en vivre dignement, pour élever ses enfants", "ma priorité ce sont les classes moyennes et les catégories populaires", a ajouté ce "gaulliste social" revendiqué, se prévalant d'un "nouveau projet de société pour mieux vivre partout", celui de la "République des territoires".

La macronie avait bien tenté de contrer ce rival potentiel d'Emmanuel Macron, en mobilisant cinq ministres, dont Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, mais la manoeuvre a fait long feu, avec l'élimination dès le premier tour de la liste LREM.

Une déroute sur laquelle avait parié l'ancien maire de Saint-Quentin, refusant d'emblée toute "tambouille" politique au profit d'une campagne de terrain mettant en scène proximité et pugnacité, pour ne "jamais être dépaysé, décalé".

"L'expérience et le bon sens, ça ne s'apprend pas à l'ENA", aime à répéter ce diplômé en droit qui entend rester "à portée de baffes et d'engueulade", et revendique son passé d'agent d'assurances face aux CV d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Que les sondages le placent loin derrière ce duo n'impressionne pas l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy (Travail et Santé), pour qui l'abstention record aux régionales exprime le refus des Français d'un nouveau duel Macron/Le Pen.

- "Equipe de France" -

Face à la concurrence attendue à droite, il veut se poser en meilleur rempart contre le RN.

"Il est notre meilleur atout", affirmait avant le scrutin régional le patron des députés LR Damien Abad.

"Qu'il ne sorte pas du cénacle est plutôt positif pour lui, le +petit assureur+ qui réussit, ça peut plaire à la France", estime le sénateur PS nordiste Patrick Kanner qui voit en lui "un tenace, un besogneux et ce n'est pas péjoratif, qui ne lâche pas le morceau. Mais le plafond de verre est très proche".

Selon un proche, "Xavier Bertrand a tous les défauts sauf un: il est organisé". Cela passe par des contacts réguliers avec les parlementaires, des relais chez LR et un calendrier de campagne millimétré.

"Il est hyper-structuré mais tout est archi-calculé", affirme plus sévèrement un cadre de LR qui le juge "pas bon camarade".

"J'ai l'habitude de l'adversité", mais "ce n'est pas mon moteur", assure l'ancien secrétaire général de l'UMP.

Pour ce natif de la Marne, père de quatre enfants, marié trois fois, la présidence de la République, ce n'est pas un "Graal, c'est là où on a le plus de possibilités de faire changer les choses".