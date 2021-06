Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin: 3 milliards de piqûres -

Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé mardi à 09H00 GMT à partir de sources officielles.

Quelque 40% des doses administrées (1,2 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (329 millions) et les Etats-Unis (324 millions) complètent le podium.

Les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 79 doses pour 100 habitants, contre une seule dose dans les pays à "faible revenu".

- Russie: record de décès quotidiens -

La Russie, pays européen le plus endeuillé, a fait état mardi de 652 morts dues au Covid-19 en 24 heures, son pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie, provoqué par l'essor du très contagieux variant Delta. Plus de 20.000 nouvelles contaminations ont été également recensées.

Quelque 151.000 malades du coronavirus sont hospitalisés, selon le ministre de la Santé, une situation "tendue" alors que le pays dispose actuellement de 182.000 lits.

De son côté, le Kremlin a admis que la Russie ne parviendra pas à vacciner 60% de sa population à l'automne, enterrant l'objectif que s'était fixé Vladimir Poutine au printemps.

- Australie: 10 millions de personnes confinées -

Environ 10 des 25 millions d'Australiens ont reçu pour consigne de se confiner dans plusieurs villes de l'immense île-continent, confrontée depuis quelques semaines à une flambée de cas, en particulier du variant Delta, en raison de failles dans les dispositifs de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger.

Après les habitants de Sydney (sud-est), Darwin (nord) et Perth (ouest), ce sont ceux de Brisbane (est) et de plusieurs zones de l'Etat du Queensland qui vont devoir rester chez eux à compter de mardi soir, pour une durée initiale de trois jours.

- France: Delta, 20% des nouveaux cas -

Le variant Delta progresse également en France et représente déjà "20% des nouveaux cas" de Covid-19, le double de la semaine précédente, mais "on peut y échapper" avec la vaccination et un traçage serré, a assuré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le gouvernement imposera la vaccination aux personnels soignants si 80% d'entre eux n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin d'ici septembre.

Le cap de la moitié des Français primo-vaccinés devrait être franchi mardi soir.

- Irlande: levée des restrictions repoussée -

Le gouvernement irlandais a décidé de reporter la levée de certaines restrictions contre le coronavirus, notamment la reprise de la restauration en intérieur, face à la progression du variant Delta.

- Russes et portugais interdits de voyage en Allemagne -

L'Allemagne a fermé mardi ses frontières aux voyageurs arrivant de Russie et du Portugal, à l'exception des citoyens allemands ou résidents permanents.

La décision de Berlin de placer le Portugal sur sa liste rouge n'est pas conforme à l'approche européenne, a déploré aussitôt la Commission de Bruxelles.

- Abou Dhabi: vaccination obligatoire dans les lieux publics -

Ecoles, restaurants, salles de sport: à partir de fin août, la plupart des lieux publics à Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, seront réservés aux seules personnes vaccinées contre le Covid-19, ont annoncé les autorités locales.

Selon le comité chargé de la lutte anticovid, la "première phase de la décision" inclut les écoles, les universités, les musées, les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels ou encore les salles de sport. La nouvelle mesure ne s'applique pas aux supermarchés et pharmacies.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.932.561 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 604.115 morts.

Le Brésil, qui compte 514.092 morts, est suivi par l'Inde (397.637), le Mexique (232.608) et le Pérou (192.163), pays déplorant le plus de morts par rapport à sa population.

En Europe, les contaminations sont reparties à la hausse après deux mois et demi de baisse, principalement du fait du variant Delta au Royaume-Uni et en Russie où il provoque de nouvelles flambées épidémiques.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

