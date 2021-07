Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Une partie du Portugal sous couvre-feu -

Près de la moitié des dix millions de Portugais se voient imposer un nouveau couvre-feu nocturne à partir de ce vendredi pour tenter de freiner une recrudescence de l'épidémie due au variant Delta, déjà prédominant dans ce pays.

La mesure concerne les 45 communes les plus touchées, situées surtout dans les régions de Lisbonne et de l'Algarve (sud), mais aussi dans d'importantes villes du nord du pays comme Porto ou Braga.

- Et en Sierra Leone -

La Sierra Leone, touchée comme d'autres pays d'Afrique par une inquiétante troisième vague, sera à nouveau soumise à un couvre-feu dès lundi, pour un mois.

- La Russie rejette l'idée d'un confinement -

Le Kremlin a écarté l'idée d'un confinement pour lutter contre la nouvelle vague meurtrière de l'épidémie qui frappe durement la Russie, portée par le variant Delta.

Ce refus intervient alors que les mesures se multiplient pour encourager la population, méfiante, à se faire vacciner. Le pays a enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus, pour la quatrième journée consécutive, avec 679 morts.

- Euro: Merkel "très préoccupée" par la foule -

La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé son inquiétude au sujet du nombre de spectateurs autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro de football au Royaume-Uni, où les contaminations dues au variant Delta flambent.

- Le vaccin Janssen serait efficace contre le variant Delta -

Johnson and Johnson assure que son vaccin Janssen à dose unique est efficace contre le variant Delta, avec une réponse immunitaire pouvant durer au moins huit mois.

- Tests pour limiter le distanciel à l'école -

Des tests PCR ou antigéniques devraient être réalisés en milieu scolaire pour éviter d'avoir encore recours à l'enseignement en distanciel dans le cas d'une nouvelle résurgence des cas, a recommandé l'OMS Europe.

- Allemagne: pas de restrictions pour les personnes vaccinées -

D'éventuelles mesures de confinement en Allemagne ne devraient plus concerner à l'avenir les personnes ayant reçu deux doses de vaccin, a annoncé le ministre de la Santé.

"Tant qu'il n'y a pas de mutation qui altère la protection, la vaccination complète signifie que des mesures (de restrictions) comme celles de l'hiver dernier ne sont pas nécessaires chez les personnes vaccinées".

- L'Australie réduit les entrées sur son territoire -

L'Australie a annoncé une nouvelle réduction drastique du nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays alors que les autorités tentent de contenir des foyers épidémiques en confinant certaines grandes villes.

- Birmanie: Mandalay confinée -

Les autorités ont confiné la deuxième ville de Birmanie, Mandalay, qui compte 1,7 million d'habitants, dans un contexte de flambée nationale des contaminations et de grève des soignants pour protester contre la junte militaire au pouvoir.

- L'emploi rebondit aux Etats-Unis -

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en juin, "un progrès historique", a estimé Joe Biden, même si le marché de l'emploi est loin d'être remis de la pandémie et le chômage affecte toujours durement les communautés noire et hispanique.

- Enquête sur des accusations de "prévarication" contre Bolsonaro -

Le parquet brésilien a annoncé "l'ouverture d'une enquête" sur les accusations portées contre le président Jair Bolsonaro, soupçonné d'avoir omis de signaler une tentative de corruption dans son gouvernement lors d'achats de vaccins contre le Covid-19.

- Près de quatre millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.957.862 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès (605.019), suivi par le Brésil (520.095), l'Inde (400.302), le Mexique (233.248) et le Pérou (192.687).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

