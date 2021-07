Derniers préparatifs avant le coup d'envoi du 74e festival de Cannes

L'affiche avec Spike Lee, le président du jury, orne le Palais: tout est prêt ou presque lundi pour le 74e festival de Cannes, une édition pour conjurer le Covid-19 qui avait privé le cinéma mondial de son rendez-vous sur la Croisette en 2020.

Il ne manque plus que le fameux tapis rouge, qui sera déroulé mardi matin pour accueillir une pléiade de stars du monde entier, de Catherine Deneuve à Sean Penn, en passant par Marion Cotillard ou le Coréen Song Kang-ho, qui jouait le père dans "Parasite", la Palme d'Or 2019.

Pour l'économie locale sinistrée par la pandémie, le retour des festivaliers à Cannes sur le bord de la mer Méditerranée sonne comme une résurrection, même s'il n'y en aura pas 40.000 comme en 2019, mais probablement moitié moins.

Pour la première fois, crise sanitaire oblige, le festival a décalé ses dates en plein juillet. Gare au soleil et à la chaleur à l'heure de la montée des marches! L'édition 2021 promet un étonnant chassé-croisé de vedettes en robes de soirées, talons hauts et smoking et de baigneurs remontant des plages.

Dans les rues de Cannes, le regard passe sans transition des publicités de luxe aux serviettes et maillots de bain séchant aux balcons. "Ca reprend doucement", confie l'un des chauffeurs du petit train touristique qui embarque ses visiteurs pour un circuit-visite de la station balnéaire ponctué de référence au 7e art et de musiques de film.

Pour cette édition renaissance après les confinements et les fermetures de cinéma, 24 films en compétition officielle seront projetés aux milliers de festivaliers et à un jury présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee, à la filmographie riche en oeuvres choc pour éveiller les consciences face au racisme.

Il sera entouré de cinq femmes et trois hommes, dont le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, prix du jury 2019 pour son thriller de science-fiction "Bacurau", ou la chanteuse Mylène Farmer, figure de la pop culture française.

Événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques, le festival de Cannes décernera ses prix, dont la prestigieuse Palme d'Or, le 17 juillet.

- "Un beau voyage" -

Côté films, l'inclassable Leos Carax ouvrira la compétition mardi soir avec "Annette", une comédie musicale avec Adam Driver et Marion Cotillard, dont le scénario et la musique ont été écrits par le groupe américain des Sparks.

Beaucoup de films sélectionnés "ont la fièvre, une force de combat et, additionnés les uns aux autres, vont nous permettre (...) peut-être encore plus cette année, de faire un beau voyage", selon le délégué général Thierry Frémaux.

La compétition compte de prestigieux cinéastes, certains déjà couronnés à Cannes comme l'Italien Nanni Moretti ("Tre Piani"), Jacques Audiard ("Les Olympiades"), ou Apichatpong Weerasethakul pour son premier film en anglais hors de Thaïlande ("Memoria"), avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

Elle met aussi à l'honneur des artistes comme le Marocain Nabil Ayouch, l'auteur de "Much Loved", dont le film "Haut et Fort" prend le pouls de la jeunesse marocaine, ou le Russe Kirill Serebrennikov ("Petrov's Flu"), dont le fauteuil devrait rester vide car il est interdit de sortie du territoire russe.

Des questions identitaires aux mystères du couple, avec aussi une présence en force de la musique - du rap des Français de NTM au Velvet Underground - Cannes promet un vaste panorama de la création avec au total, plus de 80 films (plus de 120 avec les sections parallèles).

Si les préoccupations sanitaires restent de mise face au virus qui circule toujours, la sécurité attentat, déjà maximum lors des précédentes éditions, ne sera pas oubliée, selon la ville de Cannes qui a reçu des renforts et sera surveillée par tous les moyens possibles, à pied, à cheval, avec des chiens, en moto...: "La menace n'a pas diminué. Elle est partout pareille en France", souligne Yves Daros, directeur de la police municipale.

Depuis l'attentat au camion bélier sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016 à Nice, d'importants investissements ont été consentis pour sécuriser la Croisette piétonnisée sur un kilomètre. Pour le soir du 14 juillet et son feu d'artifice, des policiers munis d'armes longues et une herse complèteront le dispositif.