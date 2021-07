Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Appel à l'aide de l'Indonésie -

L'Indonésie, qui a enregistré mardi un nouveau record quotidien de morts avec 728 décès, pour 31.000 nouveaux cas, a importé en urgence de l'oxygène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et en appelle à l'aide d'autres pays, dont la Chine, a annoncé le gouvernement.

Le quatrième pays le plus peuplé du monde, avec près de 270 millions d'habitants, a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d'un mois.

- Record de décès quotidiens en Russie -

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 737 décès dus au Covid-19 sur les dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le pays, touché par le variant Delta.

Le pays a également enregistré 23.378 nouveaux cas, des chiffres au plus haut depuis la mi-janvier, quand le pays sortait d'une deuxième vague. Il a recensé depuis le début de l'épidémie plus de 5,6 millions de contaminations.

- Catalogne: retour des restrictions pour freiner l'épidémie -

La Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours, principalement chez les jeunes, dans cette région du nord-est de l'Espagne.

Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes.

- France: échec du candidat médicament Innate pharma -

La biotech marseillaise Innate Pharma, spécialisée en immuno-oncologie, a annoncé mardi l'arrêt de ses essais cliniques dans un traitement contre le Covid-19, en raison de résultats décevants.

- L'Angleterre lève les dernières restrictions -

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre à partir du 19 juillet, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus.

La fin de ces mesures est controversée en pleine envolée des contaminations attribuées au variant Delta.

- Londres: possibilité de gagner une place à la finale de l'Euro pour les vaccinés -

Afin de motiver les Londoniens à se faire vacciner contre le Covid-19, le maire de la capitale britannique Sadiq Khan a annoncé mardi un tirage au sort leur permettant de remporter des billets pour la finale de l'Euro 2020 de football, dimanche à Wembley.

- L'Allemagne s'ouvre à cinq pays -

Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, du Portugal, de Russie, de l'Inde et du Népal pourront à partir de mercredi entrer en Allemagne dès lors qu'ils observeront la quarantaine et se soumettront aux tests obligatoires.

- JO de Tokyo: nouvelles restrictions pour le public -

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et des autorités locales japonaises ont annoncé mardi qu'ils demanderaient au public de "s'abstenir" d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d'infection au Covid-19.

De nouvelles restrictions concernant le public pour les autres compétitions des JO sont attendues d'ici la fin de cette semaine.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.987.613 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 605.567 décès pour 33.723.157 d'infections, suivis par le Brésil (525.112 morts), l'Inde (403.281), le Mexique (233.689) et le Pérou (193.389).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.

burx-fm-frd/mwfjb