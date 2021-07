Spike Lee place Cannes sous le signe de la lutte, avant une ouverture en fanfare

Le président Spike Lee à la tribune : le réalisateur new-yorkais, qui dirige le jury du Festival de Cannes, a placé les retrouvailles du cinéma mondial sous le signe de la lutte, avec un cri pour les droits des Noirs aux Etats-Unis, avant le feu d'artifice cinématographique promis par le film d'ouverture, "Annette".

"Ce monde est dirigé par des gangsters", a déclaré le premier cinéaste noir à ce poste, s'en prenant notamment aux dirigeants russe Vladimir Poutine et brésilien Jair Bolsonaro, en conférence de presse, casquette noire siglée "1619" sur la tête, en référence à l'année d'arrivée des premiers esclaves aux Etats-Unis.

Il avait d'abord évoqué le sort des Noirs aux Etats-Unis, coeur de son engagement politique et artistique, qu'il n'a cessé d'explorer dans ses films, notamment "Do The Right Thing".

Plus de "30 putains d'années après" ce film, "on aurait pu croire que les personnes noires auraient arrêté d'être traquées comme des animaux", a-t-il déclaré, avant de faire référence aux Noirs victimes de violences policières aux Etats-Unis comme "le frère Eric Gardner" ou "le roi George Floyd", qui ont été "tués, lynchés", a-t-il ajouté.

Plusieurs membres de son jury ont embrayé, du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho sur la situation politique dans son pays, à l'actrice Maggie Gyllenhaal, sur la place des femmes dans le cinéma, en passant par la Française Mélanie Laurent qui a fait le lien avec l'écologie.

Ils avaient auparavant fait part de leur joie de célébrer à Cannes les retrouvailles du cinéma mondial, après des mois de diète imposées par le Covid : "C'est un miracle d'être ici", s'est enthousiasmé le Coréen Song Kang-ho, l'acteur principal de "Parasite", Palme d'Or 2019.

Interrogé par l'AFP, l'acteur Tahar Rahim, dont l'épouse Leïla Bekhti joue l'un des rôles principaux dans l'un des films en compétition, "Les Intranquilles" de Joachim Lafosse, a par ailleurs assuré de son côté qu'il voyait cette dernière comme "une actrice comme les autres" et que cette situation ne posait pas de problème "déontologique".

"Vibrer" à nouveau

Après ces prises de parole et une séance photo où ils ont pu enlever le masque, - Spike Lee en sweat siglé PSG, Mylène Farmer en robe rouge et chevelure flamboyante - les jurés entameront mardi soir leur marathon cinéphile, avec 24 films, de la jeune Julia Ducournau à Paul Verhoeven en passant par l'Italien Nanni Moretti ou le Russe Kirill Serebrennikov, et une compétition qui doit s'achever par la remise de la Palme d'Or le 17 juillet.

Mardi soir, c'est "Annette", un flamboyant opéra rock signé de Leos Carax, cinéaste aussi culte que rare, et du duo musical légendaire des Sparks, qui ouvre les festivités (et sort simultanément dans les salles françaises).

"Le Covid est toujours là, mais être présent pour le retour du festival, dans le film d'ouverture (...) c'est un grand sentiment de soulagement et d'excitation", a confié à l'AFP Adam Driver, tête d'affiche avec Marion Cotillard de cette comédie musicale inclassable, et premier film du réalisateur français depuis "Holy Motors" il y a neuf ans.

En plein tournage et venu spécialement à Cannes le temps de la cérémonie, l'acteur, qui n'aime pas voir ses films, a déjà prévu... de quitter la salle pour se réfugier dans un bureau quand "Annette" commencera : "Là, je joue avec l'agrafeuse ou le scotch et je reviens quand les lumières se rallument", a-t-il confié à l'AFP, "et je fais comme si j'étais resté là !".

Quoi qu'il en soit, après des mois de confinement et de vie sociale entravée, cette belle histoire d'amour tragique, oeuvre entièrement chantée, à la beauté plastique et au souffle puissant devrait permettre aux spectateurs de "vibrer" et d'assister "à un grand spectacle", espère Marion Cotillard.

La projection sera précédée de la traditionnelle cérémonie d'ouverture, qui a pour invitée d'honneur l'actrice et réalisatrice américaine aux deux Oscars Jodie Foster, 58 ans, qui donnera le coup d'envoi du Festival avant de se voir décerner une Palme d'Or d'honneur pour sa carrière.