Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Des JO de Tokyo à huis clos -

Nouveau coup dur pour les "Jeux de la pandémie": les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août à huis clos sur les sites de Tokyo, en raison de la recrudescence du coronavirus dans la capitale, a annoncé jeudi la ministre des JO, Tamayo Marukawa.

Cette annonce est intervenue quelques heures après la décision du gouvernement de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août.

- Recrudescence en Afrique -

"L'Afrique vient de vivre la semaine la plus désastreuse de l'histoire des pandémies sur le continent. Mais le pire reste à venir, car la troisième vague ne cesse de s'étendre", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.

L'OMS note cependant des progrès dans la distribution des vaccins. Plus de 1,6 million de doses ont été déployées en Afrique par le mécanisme COVAX. Par ailleurs, plus de 20 millions de doses des vaccins Johnson et Johnson/Janssen et Pfizer-BioNTech sont attendues très prochainement.

- Tunisie: système de santé "effondré" -

La situation sanitaire est "catastrophique" en Tunisie, qui enregistre ces dernières semaines un nombre record de contaminations, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère de la Santé, évoquant l'"effondrement" du système sanitaire.

- GB: les vaccinés dispensés de quarantaine au retour -

Les résidents britanniques totalement vaccinés seront bientôt dispensés de quarantaine à leur retour en Angleterre depuis de nombreux pays placés sur liste "orange", dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie, a annoncé jeudi le gouvernement britannique.

- Paris déconseille l'Espagne et le Portugal -

Face à la propagation rapide du variant Delta, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes conseille lui aux Français "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été.

"Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations, c'est un conseil de prudence", a déclaré Clément Beaune.

- Finale de l'Euro: inquiétudes de responsables -

Nombre de responsables européens manifestent leur inquiétude au sujet de la finale de l'Euro de football, Angleterre-Italie, organisée dimanche à Londres.

Ce sera probablement "la plus grande foule rassemblée pour un événement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni", selon le gouvernement britannique alors que le nombre de cas dus au variant Delta flambe, atteignant près de 30.000 cas par jour cette semaine.

La jauge, augmentée à l'occasion des demies et de la finale, a déjà atteint 64.950 spectateurs mercredi, selon l'UEFA organisatrice.

En France, un foyer de neuf cas positifs au variant Delta a été détecté dans les Vosges (Est) parmi des supporteurs de retour de Hongrie où ils avaient assisté à un match de l'Euro.

- Cannes: masque de rigueur -

"Les masques c'est la règle", a rappelé jeudi le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant certains spectateurs ne les portant pas lors de projections.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.004.966 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 606.218 décès pour 33.770.459 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 528.540 morts et 18.909.037 cas, l'Inde avec 405.028 morts (30.709.557 cas), le Mexique avec 234.192 morts (2.558.369 cas), et le Pérou avec 193.743 morts (2.071.637 cas).