Inondations à New York qui attend la tempête Elsa

Plusieurs stations de métro ont été inondées et des grandes artères coupées jeudi à New York, où de nouvelles inondations menaçaient vendredi avec l'arrivée attendue de la tempête Elsa.

Entre 5 et 10 cm d'eau sont tombés lors d'une série d'orages sur New York et sa région jeudi après-midi, a indiqué le National Weather Service (NWS), service national de météo, "causant des inondations éclair considérables en certains endroits".

Des usagers du métro ont posté sur Twitter des images vidéos de certaines stations inondées, particulièrement impressionnantes dans la station de la 157e rue, au nord de Manhattan.

On y voit des gens avec de l'eau jusqu'à la taille, traversant tant bien que mal une piscine noirâtre pour arriver jusqu'aux quais.

"Les lignes 1 et A ont vraiment pris un coup, avec beaucoup d'inondations dans les stations", a reconnu jeudi soir Sarah Feinberg, patronne de la MTA, régie des transports en commun new-yorkais, lors d'un point presse.

Certains grands axes, notamment dans le Bronx, ont été temporairement fermés, perturbant la circulation à l'heure de la sortie des bureaux. La police new-yorkaise a tweeté des images où on la voit secourir des automobilistes coincés par les eaux.

Le NWS a prévenu de nouvelles inondations possibles d'ici vendredi matin, avec l'arrivée attendue sur le nord-est de fortes pluies amenées par la tempête Elsa, venue de Floride.

Malgré des travaux engagés pour fortifier la ville face aux inondations depuis l'ouragan Sandy d'octobre 2012 - qui fit 44 morts et paralysa la capitale économique américaine des jours durant - New York, ville entourée d'eau, reste très vulnérable aux inondations, dont la fréquence doit augmenter avec le changement climatique.

Plusieurs responsables, dont Eric Adams, président de Brooklyn et grand favori pour l'élection municipale de novembre depuis qu'il a remporté cette semaine la primaire démocrate, ont appelé jeudi soir à investir d'urgence pour fortifier les infrastructures.

"Des épisodes météo extrêmes comme celui-ci ne vont pas disparaitre", a averti l'une de ses adversaires à la primaire, Kathryn Garcia, qui supervisa le pompage des eaux après Sandy. "Il faut investir dans des stratégies pour protéger la ville".