Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccination obigatoire des soignants en France....

Le président Emmanuel Macron a annoncé lundi la vaccination obligatoire pour les personnels des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et après cette date seront mis en oeuvre "des contrôles et des sanctions", a-t-il ajouté dans une allocution à la télévision.

- ... et en Grèce -

La vaccination deviendra également obligatoire en Grèce pour le personnel des maisons de retraite au plus tard le 16 août et pour les soignants à partir du 1er septembre, a annoncé lundi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

- Nouvelles restrictions en Espagne -

Les touristiques régions espagnoles de Catalogne et de Valence ont décidé de mettre un frein à la vie nocturne afin de freiner la transmission du Covid-19 en hausse dans tout le pays.

En Catalogne, les activités nocturnes devront fermer à 00:30 et les réunions seront limitées à 10 personnes dans les espaces publics et privés

Dans la région de Valence, la justice a donné lundi son feu vert à l'instauration d'un couvre-feu entre 1:00 et 06:00 dans 32 villes, dont Valence, et la limitation des réunions à dix personnes dans toute la région.

- Pays-Bas: les excuses du Premier ministre -

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a admis lundi que son gouvernement avait commis une erreur en assouplissant certaines restrictions et a présenté ses excuses, alors que les Pays-Bas connaissent une flambée des cas de Covid-19.

Le gouvernement avait notamment autorisé il y a deux semaines la réouverture des discothèques, mais face à la propagation rapide du contagieux variant Delta, notamment chez les jeunes, il a décidé de rétropédaler.

- "Jour de la liberté" en Angleterre -

Ce sera le "jour de la liberté": le gouvernement britannique a confirmé lundi la levée de presque toutes les restrictions liées au coronavirus le 19 juillet en Angleterre, tout en appelant à la prudence face à une nouvelle flambée des contaminations.

- Bali expulse des touristes sans masques -

Plusieurs touristes étrangers ont été expulsés lundi de l'île indonésienne de Bali après avoir été surpris sans masques, une première alors que l'Indonésie fait face à une flambée épidémique provoquée par le variant Delta du coronavirus.

Trois visiteurs, en provenance des Etats-Unis, de Russie et d'Irlande ont été placés sur des vols à destination de leurs pays d'origine après avoir été surpris sans masques dans des lieux publics, en violation des nouvelles règles de tolérance zéro adoptées à Bali, selon les autorités.

- Israël: une 3e dose pour des personnes vulnérables -

Israël a commencé lundi à administrer une troisième dose de vaccin à des patients dotés d'un faible système immunitaire sur fond de hausse des cas de Covid liée à la propagation du variant Delta.

- Faim dans le monde: sombres perspectives -

La pandémie de Covid-19 a contribué à une envolée du nombre de personnes confrontées à la faim en 2020 - entre 720 et 811 millions dans le monde -, et aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale, avertit l'agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation dans un rapport publié lundi.

Cette aggravation de la faim dans le monde (+18% sur un an), la plus importante depuis au moins 15 ans, compromet plus que jamais l'objectif fixé par l'ONU de l'éradiquer d'ici à 2030. Plus de la moitié des personnes sous-alimentées vivent en Asie (418 millions), plus du tiers en Afrique (282 millions) et 8% (60 millions) en Amérique latine.

- Restrictions et couvre-feu à Bangkok -

Plus de dix millions de personnes sont placées depuis lundi matin sous restrictions sanitaires renforcées à Bangkok et doivent en outre respecter un couvre-feu nocturne, la Thaïlande étant confronté à un pic épidémique sans précédent depuis l'apparition du Covid-19.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4,035 millions de morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi vers 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 607.156 décès pour 33.853.971 cas recensés.

Suivent le Brésil (533.488 morts), l'Inde (408.764 morts), le Mexique (234.969) et le Pérou (194.387).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.

