Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouveau record de décès en Russie -

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus avec 780 morts, dépassant un précédent record de 752 morts établi samedi.

Le pays qui a enregistré 24.702 nouvelles contaminations en 24 heures est frappé de plein fouet par le variant Delta, apparu en Inde et plus contagieux. Les principaux foyers sont la capitale, Moscou, et la deuxième ville du pays Saint-Pétersbourg, où les mesures de restrictions ont été renforcées ces dernières semaines.

- France: ruée sur les vaccins -

L'annonce d'Emmanuel Macron lundi soir sur la vaccination obligatoire pour les personnels soignants ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, et la nécessité croissante du pass sanitaire a été suivie par un nombre record de prises de rendez-vous sur le site leader dans ce domaine, Doctolib, avec près d'1,3 million de réservations, principalement des jeunes, selon son patron Stanislas Niox-Chateau.

Le record de vaccination journalière a été battu mardi avec 792.339 injections comptabilisées à 18H00, a annoncé le Premier ministre Jean Castex.

Le pass sanitaire - test covid négatif ou attestation de vaccination - sera nécessaire dès le 21 juillet dans les lieux culturels et à partir de "début août" pour fréquenter cafés, restaurants et centres commerciaux et emprunter trains et avions.

- Couvre-feu à la Réunion -

Le couvre-feu mis en place à partir de mercredi à La Réunion durera au moins trois semaines, a précisé mardi le préfet de ce département français de l'océan Indien.

Ce couvre-feu instauré entre 23H00 et 05H00 en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 et d'une couverture vaccinale encore trop faible "est l'ultime mesure avant d'autres plus dures", a prévenu Jacques Billant au cours d'une conférence de presse.

- Bangladesh: toutes les restrictions levées pour l'Aïd al-Adha -

Malgré un nombre record de nouvelles contaminations, le Bangladesh va lever à partir de jeudi son confinement national pour l'Aïd al-Adha, l'une des deux fêtes les plus importantes du calendrier musulman, a annoncé mardi le gouvernement.

Des dizaines de millions de personnes rentrent d'habitude dans leurs villages pour célébrer en famille cette Fête du sacrifice qui aura lieu cette année du 20 au 22 juillet.

- .... et allégées en Ecosse -

Les restrictions seront fortement assouplies dès lundi en Ecosse, mais le port du masque y restera obligatoire, contrairement à l'Angleterre, a annoncé mardi la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, adoptant une approche plus prudente que celle du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Ce dernier a confirmé lundi la suppression, à partir du 19 juillet, de presque toutes les restrictions sanitaires mises en place en Angleterre, y compris le masque et la distanciation sociale, au grand dam d'une partie de la communauté scientifique qui craint que cela alimente davantage la flambée des cas liée au variant Delta au Royaume-Uni.

- Tunisie: indicateurs dans le rouge, selon l'OMS -

La Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 "le plus fort" de tout le continent africain et de tout le monde arabe, a alerté un représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le pays enregistre "plus de 100 morts par jour" pour 12 millions d'habitants, a indiqué Dr Yves Souteyrand à l'AFP, ajoutant que la situation risquait de s'aggraver dans un pays qui a besoin d'aide et de vaccins.

- Accord pour produire Spoutnik V en Inde -

La Russie a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le Serum Institute of India (SII), plus grand fabricant de vaccins au monde, pour produire 300 millions de doses par an du vaccin Spoutnik V.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4,044 millions de morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi vers 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 607.400 décès, suivi par le Brésil (534.233), l'Inde (410.784), le Mexique (235.058) et le Pérou (194.488).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.

