L1: le PSG frappe un grand coup en attirant l'Italien Donnarumma jusqu'en 2026

Le Paris SG a officialisé mercredi le recrutement jusqu'en 2026 du gardien Gianluigi Donnarumma, arrivé libre à 22 ans en provenance de l'AC Milan et récemment nommé meilleur joueur de l'Euro, qu'il a remporté avec l'Italie.

Le club de la capitale frappe un grand coup en attirant le tout frais champion d'Europe, désormais en concurrence avec l'expérimenté Keylor Navas (34 ans), sans avoir déboursé la moindre indemnité de transfert, comme il l'a fait avec le défenseur espagnol Sergio Ramos et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat au Real Madrid et à Liverpool respectivement.

"Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters", a réagi Donnarumma, cité dans un communiqué du PSG.

"Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens", a déclaré pour sa part le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Pour les vice-champions de France, il s'agit de la quatrième arrivée notable durant l'intersaison en comptant celle de l'international marocain Achraf Hakimi, latéral polyvalent venu de l'Inter Milan pour un montant estimé par la presse à environ 60 millions d'euros.

Vainqueur du Mans (4-0) mercredi pour sa reprise, l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino disputera samedi sa deuxième rencontre de préparation contre un autre club de National 1, Chambly. Deux autres matches amicaux sont envisagés avant le Trophée des champions qui opposera le lauréat de la dernière Coupe de France, le 1er août à Tel Aviv, contre le champion de France lillois.