L'UE dévoile sa feuille de route pour verdir l'économie et veut rassurer sur l'impact social

Fin des voitures à essence, taxation des importations, réforme du marché du carbone au risque de renchérir le prix des carburants... Bruxelles s'est employé mercredi à rassurer sur l'impact social de son vaste plan climat, accueilli fraîchement par les ONG.

Les Vingt-Sept s'étaient déjà entendus pour réduire de 55% leurs émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. "Nous avons désormais la feuille de route", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Les douze textes dévoilés en grande pompe par l'exécutif européen feront l'objet pendant au moins un an d'âpres discussions entre eurodéputés et Etats membres, mais les conséquences sociales de certaines propositions inquiètent, faisant ressurgir le spectre du mouvement français des "gilets jaunes".

Ursula von der Leyen s'est attachée à rassurer: "Notre plan combine la réduction d'émissions carbone avec des mesures pour préserver la nature et placer l'emploi et l'équité sociale au coeur de cette transformation" verte, a-t-elle affirmé.

"La Commission doit prouver que son plan mène à une transition équitable et solidaire (...) Si nous échouons à convaincre, la résistance sera massive", a renchéri le vice-président de l'exécutif européen, Frans Timmermans, chargé du Pacte vert.

Bruxelles veut notamment instaurer une taxe inédite sur le kérosène aérien pour les vols dans l'UE, et interdire toute commercialisation des voitures à essence à partir de 2035, avec un coup d'accélérateur pour installer des points de chargements pour véhicules électriques.

Le pilier principal de cette "architecture" climatique est un élargissement considérable du marché du carbone européen (ETS) établi en 2005, où s'échangent les "permis à polluer" requis pour certains secteurs (électricité, sidérurgistes, cimentiers, aviation intra-UE) représentant 40% des émissions des 27.

Jusqu'ici, l'essentiel des entreprises visées se voyaient offrir des quotas d'émissions gratuits, qu'elles peuvent revendre: Bruxelles veut les restreindre drastiquement.

Bruxelles souhaite aussi que certaines importations (acier, ciment, électricité...) soient graduellement soumises aux règles de l'ETS à partir de 2026: les importateurs devront acheter des "certificats d'émissions" basés sur le prix du carbone qu'ils auraient dû acquitter si les biens avaient été produits dans l'UE.

- "Sacrément difficile" -

L'idée est d'éliminer toute concurrence étrangère "déloyale" et décourager les délocalisations. Dans un souci d'équilibre, les quotas gratuits distribués aux industriels de l'UE pour affronter la concurrence étrangère diminueraient très progressivement entre 2026 et 2036, avant de disparaître.

Pour la Commission, il s'agit d'un "ajustement" aux frontières, et non d'une taxe carbone, pour contrer les accusations de "protectionnisme" des partenaires commerciaux de l'UE.

Et en limitant le nombre de quotas d'émissions sur l'ETS, le prix du carbone, qui a déjà doublé en deux ans, monterait mécaniquement, pour encourager les entreprises à adopter des technologies propres.

La mesure la plus controversée est l'extension prévue de l'ETS au transport maritime, au grand dam des navires de croisières, ainsi qu'au transport routier et au chauffage des bâtiments sur un "second marché carbone" dès 2026.

En pratique, cela reviendrait à obliger les fournisseurs de carburants ou de fioul domestique à acheter des quotas d'émissions au prix du CO2, répercutant mécaniquement ce surcoût sur la facture des ménages.

ONG environnementales et eurodéputés de tous bords s'y opposent farouchement: en touchant les plus vulnérables, locataires de logements mal isolés ou habitants des campagnes, "la Commission semble oublier que ce sont les classes moyennes qui en feront les frais", observe Agnès Evren (PPE, droite).

"Les bâtiments accaparent 40% de la consommation d'énergie, et les émissions du transport routier ne cessent de gonfler, il faut à tout prix inverser la tendance, d'une façon juste et sociale", s'est défendue Mme von der Leyen.

"Rien de ce qui a été présenté aujourd'hui ne sera facile, ce sera même sacrément difficile", reconnaît Frans Timmermans.

- "Diable dans les détails" -

La Commission promet un "mécanisme d'action sociale", un fonds alimenté par les recettes du "second ETS" et évalué par une source européenne à 70 milliards d'euros sur dix ans pour contrer la précarité énergétique.

"Il faut considérer l'impact social et ne pas être soumis à la seule logique du marché, surtout quand les industries restent subventionnées" via la prolongation pendant 15 ans de quotas d'émissions gratuits, s'insurge Wendel Trio, de l'ONG climatique CAN.

A l'inverse, les sidérurgistes plaident pour le maintien durable d'aides jugées nécessaires à leur compétitivité.

"L'orientation générale est bonne mais le diable se cache dans les détails (...) Nous serons très vigilants" sur la réduction des quotas gratuits, a prévenu BusinessEurope, le patronat européen.

"Nous devons toujours prendre en considération la compétitivité industrielle et éviter les délocalisations", a réagi le ministre de l'Economie allemand Peter Altmaier tout en saluant "un pas dans la bonne direction".

La Commission veut aussi relever considérablement la part d'énergies renouvelables visée en 2030 et fixer une cible d'absorbtion de CO2 par les "puits de carbone" naturels (forêts essentiellement).

Les ONG (CAN, Greenpeace, Oxfam, WWF) ont de concert dénoncé un plan "pas assez ambitieux" et des objectifs de réduction d'émissions "insuffisants" pour concrétiser l'accord de Paris.