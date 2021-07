Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Contaminations en hausse dans le monde -

Les nouvelles contaminations au Covid-19, reparties à la hausse depuis fin juin, ont dépassé quotidiennement le demi-million mardi et mercredi, une hausse qui n’avait pas été atteinte depuis le 28 mai, selon un comptage jeudi de l’AFP réalisé à partir de bilans officiels.

Au total, 188.347.302 cas ont été officiellement recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019 en Chine.

Sur le plan des décès, la pandémie a fait au moins 4.061.908 victimes dans le monde. Après les Etats-Unis, pays le plus touché avec 608.115 décès, viennent le Brésil (537.394), l'Inde (411.989), le Mexique (235.507) et le Pérou (194.752).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le nombre véritable de décès pourrait être deux à trois fois supérieur.

- Bond des décès en Afrique -

Les décès liés au coronavirus ont connu "une progression de 43%" en l'espace d'une semaine en Afrique, passant de 4.384 décès à 6.273 la semaine du 5 au 11 juillet, a averti jeudi l'OMS.

La montée en flèche des cas s'explique, selon l'OMS, par l'insuffisance des approvisionnements en vaccins, mais également la lassitude du public face aux mesures de prévention et une propagation accrue des variants.

Actuellement, le très contagieux variant Delta a été détecté dans 21 pays africains. La Namibie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie représentaient 83% des nouveaux décès enregistrés la semaine dernière.

- Vaccination des enfants: signal d'alarme de l'ONU -

Les Nations-Unies ont sonné l'alarme jeudi sur un risque de "catastrophe absolue" si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite.

En 2020, 23 millions d'enfants sont passés à travers les mailles du filet et n'ont pas reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou DTP3, qui sert de mesure de référence, selon les chiffres publiés par l'OMS et l'Unicef.

- Le sida augmente les risques -

Etre infecté par le VIH, le virus du sida, augmente le risque de forme grave de Covid-19, voire de mort si on est à l'hôpital, selon des données de l'OMS rendues publiques jeudi.

- UE: les frontières s'ouvrent aux Ukrainiens -

Les Etats de l'UE ont donné leur feu vert jeudi à l'ajout de l'Ukraine à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l'Union.

En revanche, la Thaïlande et le Rwanda ont été exclus de cette liste verte, qui compte désormais une vingtaine de pays et territoires.

- Record de cas à Tokyo -

Les mesures anti-Covid aux Jeux olympiques de Tokyo "fonctionnent", a assuré jeudi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, au moment où la capitale japonaise enregistre un nombre record de nouvelles contaminations depuis janvier.

Tokyo a recensé 1.308 nouveaux cas jeudi.

- Melbourne: cinquième confinement -

L'Etat de Victoria et sa capitale Melbourne, deuxième ville d'Australie, entrent jeudi soir dans leur cinquième confinement.

Cette décision porte à 12 millions le nombre d'Australiens soumis à une obligation de confinement, puisque les cinq millions d'habitants de Sydney sont aussi confinés depuis fin juin.

- Université de Lagos: les étudiants renvoyés chez eux -

L'Université de Lagos a renvoyé jeudi ses étudiants (55.000) à la maison et suspendu les cours en présentiel par peur d'une nouvelle vague de Covid-19 au Nigeria.

Le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a récemment détecté la présence du variant Delta, mettant les autorités nationales en état d'alerte face au nombre croissant de cas.