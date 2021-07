Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Rebond des cas redouté en Europe -

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de Covid-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août du fait du variant Delta et de l'assouplissement des mesures, selon ses dernières projections publiées vendredi.

Dans sa zone incluant l'Union européenne ainsi que la Norvège et l'Islande, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) table sur une incidence de plus de 420 nouveaux cas pour 100.000 habitants pour la semaine s'achevant le 1er août, contre moins de 90 la semaine dernière.

- Cinquième confinement à Melbourne -

Les rues de Melbourne étaient désertes vendredi matin, quelques heures après le début d'un cinquième confinement dans la deuxième plus grande ville d'Australie, au moment où le pays peine à contenir une nouvelle flambée épidémique.

Sydney étant depuis fin juin soumis à une mesure similaire, ce sont désormais au total plus de 12 millions d'Australiens qui sont priés de rester chez eux.

- Réouverture de la Tour Eiffel -

De nombreux visiteurs français et étrangers l'attendaient depuis près de neuf mois, sa plus longue fermeture après-guerre: la Tour Eiffel rouvre ses portes vendredi au public, avec une capacité d'accueil réduite à 50%, soit 13.000 visiteurs maximum par jour.

A partir de mercredi, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au monument.

- Vaccination des soignants obligatoire en Hongrie -

La Hongrie va rendre obligatoire la vaccination anti-Covid pour les soignants, comme d'autres pays européens avant elle, a annoncé le Premier ministre Viktor Orban.

La France a annoncé lundi, après la Grèce, l'Italie et la Grande-Bretagne, la vaccination obligatoire pour les soignants, et pour tous les personnels travaillant au contact de personnes fragiles.

- La Chine rejette les critiques de l'OMS -

Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le manque supposé de coopération de la Chine dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19.

- JO-2020: le tennisman Alex de Minaur forfait -

Le joueur de tennis australien Alex de Minaur, 17e mondial au classement ATP, manquera les Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif au Covid-19, ont annoncé les responsables olympiques australiens.

- Plus de Covid à Wallis-et-Futuna -

L'archipel de Wallis-et-Futuna, où des premiers cas de Covid-19 avaient été détectés début mars, est redevenu un territoire exempt de Covid-19, a annoncé jeudi l'administration de ces îles polynésiennes comptant 11.500 habitants.

- Plus de 4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.070.508 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 608.400 morts, suivis du Brésil (538.942), de l'Inde (412.531), du Mexique (235.740) et du Pérou (194.845).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que le nombre véritable de décès pourrait être deux à trois fois supérieur.