Un homme suspecté d'un féminicide traqué par les gendarmes dans les Alpes-Maritimes

Soupçonné d'un féminicide près de Saint-Tropez, puis d'avoir tiré sur un gendarme, un homme "armé et dangereux" est traqué depuis dimanche par quelque 200 gendarmes et forces d'élite du GIGN à Gréolières, le village de montagne des Alpes-Maritimes où il a grandi.

Les recherches pourraient prendre du temps, selon plusieurs habitants connaisseurs de ce territoire escarpé et sauvage: "Il y a plein de grottes là-bas, s'il veut, il peut se cacher pendant des semaines", a ainsi témoigné un chasseur auprès de l'AFP.

L'appel à témoins lancé lundi en fin de matinée par la gendarmerie est clair: Marc Floris, né le 7 juin 1988 à Nice, est un "individu dangereux, activement recherché pour tentative d'homicide". Et toute personne disposant d'informations permettant de localiser cet homme de "1m75, corpulence longiligne, type caucasien, cheveux bruns", doit se manifester "immédiatement".

En fuite depuis dimanche, après qu'il a tiré sur un gendarme venu pour l'interroger, mais sans le blesser, ce trentenaire est caché quelque part dans le quartier de Laval, "à six-sept kilomètres du centre du village" de Gréolières, là où vivent ses parents, a expliqué le maire, Marc Malfatto, à l'AFP.

"Il a été conseillé aux résidents des sept maisons (de ce quartier, NDLR) de ne pas sortir" car l'homme pourrait être soit toujours retranché dans la maison familiale, soit à l'extérieur, dans cette zone escarpée, a-t-il ajouté en précisant que la situation était "normale" dans le reste du village.

"A Gréolières, nous pouvons circuler", a confirmé à l'AFP un employé de l'école de parapente du village, Olivier Martinez. "Mais on ne peut pas utiliser le terrain d'atterrissage car il y a un hélicoptère de la gendarmerie, deux hélicoptères militaires et des camions de gendarmes".

Selon Guy Bouchet, procureur adjoint de Draguignan, dans le Var, le secteur où se trouverait le fugitif est "parfaitement délimité et bien contrôlé".

Mais cet homme est "armé et dangereux", même s'il n'était jusque là pas connu de la justice, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse, en faisant le point sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps sans vie avait été retrouvé dimanche vers 05h30, par un livreur de journaux, devant le portail de la résidence où elle vivait au Plan-de-La-Tour, commune au-dessus du golfe de Saint-Tropez (Var).

- "Des grottes, des tunnels" -

Avant d'avoir tiré sur un gendarme, dimanche soir, ce salarié d'une société de travaux publics sur la Côte d'Azur est soupçonné d'avoir tué par balles cette femme de 32 ans.

L’exploitation des enregistrements du système de vidéosurveillance de la résidence et l'analyse de la téléphonie mobile de la victime ont permis d'identifier le suspect, en fuite vers les Alpes-Maritimes et sa maison familiale de Gréolières, a précisé M. Bouchet, soulignant qu'"il entretenait ou avait entretenu sur une courte période de temps une relation" avec la jeune femme, mère d'une fillette d'une dizaine d'années.

A Gréolières, les habitants étaient sous le choc lundi, loin d'imaginer qu'un des enfants du village ait pu ainsi dériver: "Il est fils unique. On ne sait pas ce qui lui a pris, peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès de la tuer, vous savez, des fois…", a ainsi lâché à l'AFP une des résidentes de ce village d'à peine 600 âmes, sous le sceau de l'anonymat.

"On nous a dit de ne pas sortir", témoignent de leur côté Pierre et Virginie, un jeune couple.

Et eux aussi pensent que l'homme sera difficile à trouver s'il veut vraiment se cacher: "Laval, c’est la montagne. Ici on est à 840 m, là-bas c’est 1.100 m. C'est un fils de chasseur et tout jeune il a été initié à la chasse avec des gens du village. Il connaît très bien et c'est pour ça que je leur souhaite bien du courage aux gendarmes, il y a des grottes, des tunnels, des vestiges de la guerre aussi. Donc si on connaît pas, même avec une brigade cynophile, étant chasseur, il a de quoi brouiller les pistes".

Le préfet du département devait tenir une conférence de presse à 18h00 à Gréolières.