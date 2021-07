JO-2020: les sports commencent, la politique s'invite, la course contre le Covid continue

Deux salles, deux ambiances: alors que le softball et le football - avec la défaite surprise des Américaines - ont ouvert le bal des épreuves sportives des Jeux olympiques de Tokyo mercredi, le patron de l'organisation mondiale de la santé a rappelé que "la course contre le virus" du Covid-19 n'était toujours pas gagnée.

La politique a elle fait son entrée dans l'olympisme, avec, comme autorisé par le CIO, le genou à terre des footballeuses britanniques et chiliennes avant leur match dans l'après-midi, pour dénoncer le racisme.

Ces JO seront décidément hors normes: dans un silence de cathédrale en raison du huis-clos, seulement interrompu par quelques encouragements de ses partenaires, la Japonaise Yukiko Ueno a lancé à 09h00 locales (00h00 GMT) les Jeux et la première balle du match de softball contre l'Australie, à Fukushima.

Une première bouffée d'oxygène pour ces Jeux, reportés d'un an pour raisons sanitaires, qui se disputeront sous des conditions strictes, deux jours avant la traditionnelle cérémonie d'ouverture officielle, vendredi soir.

"L'entrée dans le stade sera un moment de joie et de soulagement", parce qu'il est "inutile de vous dire combien la route vers cette cérémonie d'ouverture n'a pas été des plus faciles", a confié à la presse le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

- Invité inattendu -

Le coup d'envoi de ce match de softball (version féminine du baseball), depuis Fukushima - dont la région a été gravement affectée par l'accident nucléaire de mars 2011 consécutif à un puissant séisme et à un tsunami meurtrier - devait être le symbole fort de ces "Jeux de la reconstruction": c'était la formule employée en 2013, au moment de l'attribution de ces Jeux à la capitale japonaise.

Mais depuis, le Covid est passé par là.

Et au moment même de ce premier lancer, à 300 km au sud à Tokyo, le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus saisissait l'occasion des JO pour tenter une fois encore de mobiliser gouvernements et populations face à la pandémie.

"Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres, nous sommes dans une course contre le virus", a déclaré le directeur général de l'agence onusienne, face aux membres du CIO réunis dans la capitale japonaise pour leur 138e session.

Alors que le Covid-19 a déjà fait plus de quatre millions de morts, "nous sommes au premier stade d'une nouvelle vague d'infections et de décès", et "100.000 personnes supplémentaires perdront la vie d'ici l'extinction de la flamme olympique le 8 août", a-t-il insisté.

"La pandémie prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin. Tout ceci est entre nos mains", a-t-il lancé, appelant à accélérer l'administration de vaccins et surtout à partager plus équitablement les doses entre pays.

- Genou à terre -

Au Japon, le bilan quotidien des tests effectués depuis le 1er juillet sur les personnes travaillant sur les Jeux (sportifs, encadrements, médias) affichaient mercredi 79 cas positifs, sur plus de 20.000 personnes testées, dont 8 concernent des sportifs.

Parmi les malheureux, une taekwondoïste chilienne et une skateboardeuse néerlandaise, les premières sportives présentes au Japon à devoir renoncer aux JO.

Dans l'après-midi, les premières rencontres de football ont permis à la politique de faire une timide entrée en jeu dans le monde olympique. Les footballeuses britanniques et chiliennes ont mis un genou à terre mercredi à Sapporo avant leur match, le premier du tournoi olympique, en signe d'opposition au racisme.

Ce geste est intervenu après la décision début juillet du CIO d'autoriser les sportifs à exprimer leurs opinions pendant les Jeux jusqu'au début des épreuves. Ils ont désormais le droit de poser un genou à terre, de tenir des propos politiques face aux médias et sur les réseaux sociaux ou de porter des inscriptions sur leurs vêtements lors des conférences de presse.

"C'était autorisé", a confirmé mercredi Thomas Bach, même si un tel activisme demeure interdit pendant les épreuves, sur les podiums ou au Village olympique.

Sur le rectangle vert, les matches ont accouché d'une première grosse surprise, avec la lourde défaite des Américaines contre la Suède (3-0), malgré l'entrée en jeu de Megan Rapinoe et une série de 44 matches sans revers: ces Jeux hors-normes ont bel et bien débuté.