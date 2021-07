Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde: plus de 45.000 cas de "champignon noir" -

L'Inde a enregistré au cours des deux derniers mois plus de 45.000 cas de "champignon noir", une infection fongique mortelle à 50% qui se répand parmi les patients atteints du Covid-19.

Plus de 4.200 personnes sont décédées de la mucormycose, maladie rare habituellement, mais qui s'est répandue en Inde parmi les malades du Covid-19 après leur rétablissement, selon le gouvernement.

- Cuba : hausse "dramatique" des cas -

Cuba connaît une "augmentation dramatique" des cas de Covid-19 dans plusieurs de ses provinces où circule notamment le variant Delta, a indiqué mercredi l'Organisation panaméricaine de la santé.

La situation est "particulièrement aiguë" dans la région touristique de Matanzas.

- L'OMS veut rassurer les laboratoires sur les brevets -

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, partisan d'une suspension temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid pour augmenter leur production, a assuré mercredi les groupes pharmaceutiques qu'il ne s'agissait pas de "saisir" leur propriété.

- JO: pas de pression du CIO, assure Tokyo -

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a assuré mercredi n'avoir subi aucune pression du Comité international olympique pour maintenir les Jeux olympiques de Tokyo, qui demeurent impopulaires au Japon face à la recrudescence du Covid-19.

- Ouganda: injections de faux vaccin -

Près de 800 personnes ont reçu une ou des injections de faux vaccins contre le Covid-19 en Ouganda, une escroquerie montée par des médecins et infirmiers "sans scrupules", ont annoncé les autorités.

- USA: chute d'un an et demi de l'espérance de vie -

L'espérance de vie des Américains s'est réduite d'un an et demi en 2020, passant de 78,8 à 77,3 ans, soit la plus forte chute depuis la Seconde Guerre mondiale, selon la principale agence fédérale de santé publique qui en attribue grandement la cause à la pandémie de Covid-19.

- Vaccin Pfizer produit en Afrique du Sud dès 2022 -

Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont annoncé que le groupe Biovac allait réaliser dès début 2022 une étape de production de leur vaccin en Afrique du Sud, une première sur le continent.

- Variant Delta prédominant dans les prochains mois, selon l'OMS -

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le variant Delta, très contagieux et qui est d'ores et déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de Covid dans de nombreux grands pays, soit prédominant dans les prochains mois.

- L'Inter Milan et Arsenal renoncent à un tournoi -

L'Inter Milan a annoncé mercredi qu'il renonçait pour des raisons sanitaires liées au coronavirus à se rendre aux Etats-Unis, où il devait rencontrer lors d'un tournoi amical en Floride le club anglais d'Arsenal, également forfait en raison d'"un petit nombre" de cas positifs au Covid-19 dans sa délégation.

- Portugal: vaccination des 12-17 ans d'ici la rentrée -

Le Portugal, frappé de plein fouet par le très contagieux variant Delta, souhaite vacciner les 12-17 ans d'ici la prochaine rentrée scolaire, a indiqué le Premier ministre Antonio Costa.

- Plus de 4,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.119.920 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 609.837 décès, suivis du Brésil (545.604 morts), de l'Inde (418.480), du Mexique (236.810) et du Pérou (195.332).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-jba-frd/am/ybl