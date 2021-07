JO-2020: Mkheidze délivre la France, Carapaz au sommet

C'est fait ! Grâce au judoka Luka Mkheidze, en bronze chez les -60 kg, la France a décroché sa première médaille dès la première journée de compétition des Jeux de Tokyo, samedi, durant laquelle l'Equatorien Richard Carapaz s'est montré impérial en cyclisme, non loin du Mont Fuji.

Ce n'était pas pas passé loin jusque-là, notamment grâce à Océanne Muller au tir carabine 10 m (5e) et David Gaudu en cyclisme (7e), mais Mkheidze est venu tout balayer dans la joie: le judoka, né à Tbilissi en Géorgie, celui-là même qui a fui en 2009 son pays en compagnie de sa mère pour rejoindre la France en 2010 avant d'être naturalisé en 2015, a donc mis fin à une mauvaise tradition: depuis Pékin-2008, la France avait toujours décroché sa première médaille au deuxième jour de compétition.

"C'est aussi mon parcours, la famille que j'ai laissée en Géorgie qui me donnent envie de me battre. C'est aussi pour ceux que j'ai rencontrés en France, et pour moi que je me bats", a lâché le nouveau héros français à sa sortie de tatami, au micro de France Télévisions.

Longtemps, il a fallu aller chercher loin de France les premiers héros de ces Jeux.

Et le premier héros était d'ailleurs une héroïne: la Chinoise Qian Yang, qui restera donc dans l'histoire comme la première championne olympique des Jeux de Tokyo, sacrée en matinée au tir carabine 10 m.

Il y a ensuite eu l'Equatorien Richard Carapaz, brillant non loin du Mont Fuji dans la course cycliste en ligne, lors d'une après-midi royale.

Le récent troisième du Tour de France a pris ses responsabilités pour s'extraire du groupe des hommes forts, à 12 km de l'arrivée, avant de décramponner son dernier compagnon d'échappée, l'Américain Brandon McNulty, pour triompher en solitaire au terme d'une étape digne de la haute montagne sur le Tour.

Le podium, d'ailleurs, dessine à peu près la hiérarchie du cyclisme mondial à l'heure actuelle avec le Belge Wout van Aert 2e, et le Slovène Tadej Pogacar, récent double vainqueur du Tour, 3e, départagés en centimètres, au sprint.

Dans ces conditions, David Gaudu, dans le bon groupe mais finalement 7e, a fait excellente figure.

Ce n'est pas le cas, malheureusement de l'escrime française, habituelle pourvoyeuse de médailles pour la délégation tricolore, mais qui est restée muette samedi.

La matinée a été synonyme de déception avec les éliminations précoces de Coraline Vitalis dans le tournoi épée, puis celle de Boladé Apithy au sabre.

Les représentants tricolores, même s'ils ne figuraient pas d'autorité parmi les favoris du jour, pouvaient légitimement envisager un beau parcours.

Vitalis, qui disputait ses premiers Jeux olympiques à 26 ans, a expliqué que l'enjeu l'avait peut-être tétanisée: "forcément, on a envie de bien faire et de ne pas passer à côté, on s'entraîne beaucoup", et perdre ainsi à son premier match, "c'est frustrant", a-t-elle admis.

"Forcément je suis déçu, mais pas comme si j'avais 20 ans et que c'étaient mes premiers Jeux, à mon âge je relativise", a pour sa part relativisé déclaré Apithy, 35 ans.

Le judo, autre pourvoyeur d'or pour la France, avait lui aussi très mal commencé, avec la défaite d'entrée de Shirine Boukli en - 48kg.

Boukli avait déboulé l'année dernière au plus haut niveau et faisait partie de ces sportifs qui ne seraient pas allés à Tokyo l'an dernier, et qui ont bénéficié du report d'un an pour s'inviter. A 22 ans, comme Muller au tir, elle fait toutefois partie des grands espoirs pour Paris-2024.

Mais c'est donc finalement celui qui était le moins attendu qui aura le plus brillé: Luka Mkheidze, 20e mondial, a surpris tout son monde au point d'accrocher le podium.

Le Nippon Budokan, où avaient déjà eu lieu les épreuves de judo lors des JO-1964, a par ailleurs consacré la Kosovare Distria Krasniqi, N.1 mondiale en -48kg, et le Japonais Naohisa Takato

Les handballeurs ont eux bien entamé leur campagne, avec un succès aisé contre l'Argentine (33-27), ce que n'ont pas connu les basketteuses tricolores du 3x3, sous les yeux du président français Emmanuel Macron, dominées par les Etats-Unis (17-10).