L'est de la Chine balayé par le typhon In-Fa, les transports interrompus

L'est de la Chine était balayé dimanche par le typhon In-Fa qui y a touché terre à la mi-journée, au moment où le nettoyage des dégâts dus aux inondations dévastatrices d'il y a quelques jours bat son plein sur une partie de son territoire.

Accompagné de rafales de vents soufflant jusqu'à 38 mètres/seconde (près de 137 km/h), cette tempête tropicale a atteint la région du port de fret de Ningbo, un des plus grands du monde avec celui de Shanghai, ont annoncé les services météorologiques chinois.

L'activité a été suspendue dans ces deux ports, tandis que le trafic aérien, ferroviaire et maritime a été interrompu sur toute une frange de la côte orientale.

De nombreux arbres ont été déracinés dans le centre-ville de Ningbo par In-Fa, qui n'a toutefois pas pour l'heure causé de dégâts considérables et dont l'intensité s'affaiblissait depuis son arrivée sur le sol chinois.

L'eau de pluie était présente en abondance sur les artères de certains quartiers, des commerçants empilant des sacs de sable pour l'empêcher de pénétrer dans leurs établissements.

Tous les vols ont été reportés dans les deux aéroports internationaux de Shanghai, la plus grande agglomération de Chine, qui était néanmoins épargnée par les fortes précipitations. Même chose pour les liaisons ferroviaires, celles-ci ne devant reprendre que lundi à la mi-journée.

Les habitants de cette mégalopole ont été invités à éviter les activités à l'extérieur, tandis que le parc d'attractions Shanghai Disneyland a été fermé.

- Pluies intenses -

Plus à l'ouest, dans la province du Henan, où des inondations historiques ont fait au moins 63 morts cette semaine, selon un nouveau bilan officiel fourni dimanche, les autorités continuent d'enlever épaves de voitures et débris qui entravent la circulation sur les routes.

Les intempéries ont frappé des millions de personnes, beaucoup s'étant retrouvées bloquées sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours, d'autres ayant été secourues dans les pelles de bulldozers.

Plus de 495.000 personnes ont dû être évacuées, selon le gouvernement du Henan et les dégâts se comptent en milliards d'euros.

L'agence météorologique chinoise estime que le typhon va occasionner des pluies intenses pendant plusieurs jours dans l'est, y compris sur des zones sinistrées par les crues.

"Il est nécessaire d'être particulièrement vigilant et d'empêcher les catastrophes qui peuvent être provoquées par les précipitations extrêmes" liées à In-Fa, ont averti dimanche les services météo.

La Chine a depuis toujours sa saison des pluies mais les précipitations record dans le Henan ont semé des doutes sur la capacité des villes chinoises à faire face à ces phénomènes météorologiques, dont les experts prévoient qu'ils deviennent plus fréquents et plus intenses en raison du changement climatique.

Striée de fleuves, la province du Henan est équipée de barrages et de réservoirs destinés à juguler le flot des eaux et à irriguer les régions agricoles. Mais leur construction remonte à plusieurs décennies et l'expansion urbaine galopante met sous pression le réseau d'évacuation des eaux.