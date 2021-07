Un mort sur un chantier à Massy, le trafic SNCF reprend peu à peu à Montparnasse

La SNCF a interrompu dimanche en fin d'après-midi toutes ses liaisons entre Paris Montparnasse et le Sud-Ouest avant une reprise partielle dans la soirée, à cause d'un éboulement sur un chantier à la gare de Massy-Palaiseau (Essonne) qui a provoqué la mort d'un ingénieur.

En fin d'après-midi, un ingénieur de SNCF Réseau a été enseveli lors d'un éboulement à proximité des voies sur le chantier d'un pont à Massy-Palaiseau (Essonne). Le cadre était toujours recherché dimanche dans la soirée et une enquête judiciaire a été ouverte, a annoncé le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari qui s'est rendu sur place.

L’enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, a précisé à l'AFP la procureure d'Evry Caroline Nisand.

Une porte-parole de la SNCF a confirmé à l'AFP qu'à la suite d'un affaissement de terrain à proximité des voies sur le chantier d'un pont à Massy, les services de secours avaient demandé une interruption de circulation des TGV.

Dans la soirée, le ministre délégué aux Transports a annoncé que le trafic avait repris. "Nous avons été en mesure de refaire partir les circulations et notamment de remettre en œuvre le tunnel grande vitesse. Demain les circulations seront à peu près normales sur l'ensemble du réseau, notamment les réseaux sud-ouest et Atlantique", a expliqué M. Djebbari à la presse à proximité des lieux de l'accident.

- Chantier de forage -

Toutes les destinations au départ de Paris Montparnasse avaient été interrompues et les voyageurs à destination du Sud-Ouest invités à reporter leur déplacement. Des itinéraires alternatifs ont été proposés à destination et en provenance de Bretagne mais avec des risques de gros retards selon la SNCF qui invitait les voyageurs à reporter également ces voyages-là dimanche soir.

Sur Twitter, plusieurs passagers ont indiqué être bloqués dans des trains. Un journaliste de l'AFP voyageant dans un TGV vers Paris Montparnasse touché par les perturbations a expliqué que les gens étaient très calmes, résignés et patients, écoutant le chef de bord détailler les informations autour de l'incident au fur et à mesure de la soirée. Son train est reparti à 21H00 avec près de trois heures de retard.

Selon les sapeurs-pompiers de l’Essonne, l’effondrement a eu lieu dans un chantier de forage de plus d’une trentaine de mètres, proche des voies de chemin de fer. L'environnement proche du chantier est très "instable" et "difficile d’accès" du fait notamment des fortes précipitations des derniers jours. L'ouvrier décédé a été enseveli.

"Un drame est survenu sur ce chantier. Un éboulement alors que des travaux étaient en cours sur les lignes des RER C et D s'est produit un peu plus tôt dans l’après-midi et a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF Réseau, pour lequel les recherches sont encore en cours dans des conditions difficiles", a précisé dans la soirée Jean-Baptiste Djebarri.

La préfecture de l'Essonne a tweeté avoir activé le centre opérationnel départemental pour la gestion des conséquences de l'accident.