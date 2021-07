JO-2020: Agbégnénou, une revanche en or, inquiétude pour Biles

Elle l'a fait! Dans le temple du judo, le Nippon Budokan, Clarisse Agbégnénou, porte drapeau de la délégation française à Tokyo, est devenue mardi championne olympique de judo, cinq ans après sa défaite en finale à Rio, pour offrir à la France sa deuxième médaille d'or des JO.

Un tatami, une finale olympique, et les deux mêmes femmes, cinq ans après, pour un résultat inversé: la dramaturgie a été parfaite, tout comme la journée de Clarisse Agbégnénou.

En larmes presque immédiatement, elle est tombée dans les bras de son adversaire, pour une accolade emprunte de respect entre les deux championnes: c'est la Slovène Tina Trstenjak qui l'avait battue en 2016 en finale des -63 kg à Rio, ouvrant la voie à cinq années de mission.

Quelques secondes auparavant, elle venait d'envoyer Trstenjak au tapis, pour un mouvement comptabilisé waza-ari, dans le golden score de cette finale.

"C'est la concrétisation de toutes ces années de travail, de douleur, de peines, de sourires, de joie, d'amour, de haine... C'est l'acheminement d'une vie. Elle est magnifique, franchement", a lâché la championne.

Avec ce titre, Agbégnénou complète un palmarès exceptionnel, qui compte également cinq titres de championne du monde et autant de championne d'Europe.

Pour le clan français, c'est sa principale tête d'affiche, avec Teddy Riner et Kevin Mayer en athlétisme, qui répond présent.

La collection de médailles s'est élargie un peu plus tard mardi avec Althéa Laurin, 19 ans, qui a décroché le bronze en taekwondo (+67 kg).

Voilà les Tricolores désormais nantis de sept médailles, dont deux en or (Agbégnénou et Romain Cannone à l'épée), deux en argent (Amandine Buchard et Sarah-Léonie Cysique, toutes deux en judo) et trois en bronze (Manon Brunet au sabre, Luka Mkheidze en judo et Althéa Laurin au taekwondo).

- Biles craque -

A l'opposée de la soirée de rêve d'Agbégnénou, la superstar de la gymnastique Simone Biles a connu un enfer.

Lancée dans sa quête d'or, avec le concours général par équipes, l'Américaine a craqué, après un passage bien en deçà de son niveau habituel au saut (noté 13.766).

Celle qui, déjà quadruple championne olympique, peut rejoindre la Soviétique Larissa Latynina et ses neuf médailles d'or historiques à l'occasion des JO de Tokyo, a d'abord brièvement quitté la salle, puis est revenue avec son équipe, avec cette fois le statut de remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre).

Peu après, la fédération américaine de gymnastique a indiqué que Biles avait été remplacée "pour raisons médicales", précisant même que "des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir".

Avant ce concours, Biles, 24 ans, avait confié sur les réseaux sociaux avoir "l'impression par moments d'avoir à supporter le poids du monde sur (ses) épaules".

Finalement, après avoir reçu sa médaille d'argent avec ses équipières, devancées par la Russie, Biles a avoué combattre "des démons dans (sa) tête", avant de craquer et de pleurer devant la presse.

"Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... traiter avec des démons dans ma tête (...) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être", a-t-elle expliqué.

Sa présence aux Jeux pour la suite des épreuves de gymnastique est désormais en question.

Son questionnement fait écho à celui exprimé par la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, qui s'était retirée de Roland-Garros cette année.

Hasard du calendrier, Osaka faisait mardi son retour à la compétition après deux mois d'absence et cet épisode douloureux et a été éliminée du tournoi de tennis des Jeux.

Osaka, dernière porteuse de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture, star parmi les stars au Japon, n'inscrira pas son nom dans l'histoire, au contraire de l'Américaine Carissa Moore et du Brésilien Italo Ferreira, devenus mardi les premiers champions olympiques de surf, à Ichinomiya.

Du sable gris, enfin de belles vagues après deux jours de calme et surtout une joie sincère, partagée par les lauréats, habitués aux victoires dans le monde professionnel mais qui ont répondu présents aux Jeux olympiques, portés par le monde amateur: le surf a réussi son entrée, et Moore et Ferreira n'y sont pas pour rien.

Côté français, la journée a également été marquée par la déception en VTT, où Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, favorites, sont passées à côté de leurs Jeux (6e et 10e). Elles ont subi la loi des Suissesses, auteures d'un triplé historique mené par Jolanda Neff.