Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les Etats-Unis offrent des doses au Nigeria -

Le Nigeria a reçu dimanche des Etats-Unis quatre millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, au moment où le géant d'Afrique de l'Ouest traverse une troisième vague.

Cela porte à huit millions le nombre de doses reçues par ce pays de 200 millions d'habitants, après les quatre millions de doses d'AstraZeneca reçues en mars dans le cadre du programme Covax.

- La Chine dépiste en masse -

Des millions de personnes ont subi dimanche un test de dépistage au Covid-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus.

Un foyer épidémique apparu à l'aéroport de Nankin (Est) fin juillet s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces. La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois, les autorités mettant cette hausse des cas sur le compte du variant Delta.

- Décès de l'ex-patron de Toyota Europe -

Johan van Zyl, l'ex-dirigeant des activités européennes de Toyota, est décédé vendredi en Afrique du Sud à l'âge de 63 ans des suites du Covid-19 qu'il avait contracté début juillet, a indiqué dimanche le constructeur automobile japonais.

- Deux tigres infectés en Indonésie -

Tino et Hari, deux tigres de Sumatra de neuf et douze ans, ont été infectés par le Covid-19 mi-juillet dans un zoo de Jakarta, ont déclaré dimanche les autorités indonésiennes, qui cherchent à savoir comment ces animaux en danger critique d'extinction sont tombés malades.

Les deux mâles, qui ont reçu un traitement, sont déjà en voie de guérison.

- Plus de 4,22 millions de morts

La pandémie a fait plus de 4,22 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.157), devant le Brésil (556.370) et l'Inde (424.351).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

