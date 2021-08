JO-2020: l'incertitude Lavillenie, le coup de tonnerre Warholm

Tout ou rien! C'est un peu l'impression laissée par Renaud Lavillenie au moment d'aborder sa troisième finale olympique de la perche, mardi à Tokyo, entre un palmarès et un plateau qui rendent optimiste et une récente entorse qui inquiète grandement.

Mais le premier coup de tonnerre de la journée a été signé par Karsten Warholm, hurlant et arrachant son maillot à l'arrivée du 400 m haies.

Le Norvégien a pulvérisé le record du monde en finale. L'exploit est grand pour le Norvégien de 25 ans. En un mois et deux courses, il a abaissé deux fois un record du monde vieux de 29 ans. D'abord 46 sec 70 le 1er juillet pour effacer l'Américain Kevin Young, 46.78 aux JO de 1992 à Barcelone, puis 45.94 dans la fournaise de Tokyo.

Warholm a même semble-t-il inspiré ses deux compères du podium, puisque l'Américain Rai Benjamin (46.17) et le Brésilien Alison Dos Santos (46.72) ont aussi réussi un chrono qui aurait été synonyme de record du monde il y a quelques semaine.

Le podium relèverait quasiment de l'exploit pour Lavillenie tant sa cheville inquiète.

Côté face, Lavillenie, 34 ans, est diminué par une récente blessure à la cheville gauche et il a été au bord de l'élimination en qualifications, grimaçant régulièrement.

Côté pile, le plateau s'est allégé après le forfait de l'Américain Sam Kendricks, troisième à Rio en 2016, mais contraint au forfait à quelques jours des qualifications pour cause de Covid-19.

Pour l'or, le champion olympique de Londres puis médaillé d'argent de Rio devra toutefois compter sur une contre-performance - toujours possible à la perche - du Suédois Armand Duplantis tant le jeune homme domine la discipline.

- Du bronze sur piste -

La lanceuse de marteau Alexandra Tavernier peut beaucoup plus croire en ses chances, d'autant que la vice-championne d'Europe a eu la bonne idée de ne pas s'éterniser lors des qualifications en validant son ticket dès le 2e lancer.

Les athlètes pourront peut-être s'inspirer de l'équipe de poursuite messieurs qui a remporté la médaille de bronze du côté d'Izu, au sud de Tokyo, le 24e podium pour la France.

Parmi les autres finales de la soirée dans le stade olympique qui sonne tristement creux, à l'exception des encouragements des autres membres des délégations, il y aura le 200 m dames.

Le rendez-vous promet d'autant plus que toutes les grandes favorites seront logiquement présentes et notamment les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah, sacrée pour la 2e fois samedi sur 100 m et tenante du titre sur 200 m, et sa dauphine Shelly-Ann Fraser-Pryce, frustrée par sa 2e place sur 100 m.

Les regards seront aussi tournés vers les deux athlètes hyperandrogènes venues de Namibie, Beatrice Masilingi (22 sec 40) et Christine Mboma (21 sec 97), 18 ans.

Mboma a explosé cette saison pour devenir la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m fin juin. Mais elle a dû se rabattre sur le demi-tour de piste car elle ne peut pas s'aligner sur sa distance de prédilection, étant concernée par le règlement sur l'hyperandrogénie.

Depuis 2019, les athlètes hyperandrogènes doivent suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone pendant six mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 m au mile (1.609 m).

Dans les sports collectifs, les handballeurs ont montré la voie à leurs collègues du basket et de volley qui, eux aussi, entrent dans la phase des matches couperet, avec les quarts de finale.

En tout début de matinée, Nikola Karabatic et sa bande ont écrasé Bahreïn (42-28) et attendent maintenant leur prochain adversaire : ce sera l'Allemagne ou l'Egypte qui s'affrontent en soirée.

Après les handballeurs, ce seront les basketteurs (17h20 locales, 10h30 française). Eux aussi ont hérité d'un adversaire "abordable", avec l'Italie.

Enfin dans la soirée, les volleyeurs, qui ont survécu à un 1er tour plus poussif, affrontent eux un gros morceau: les doubles champions du monde polonais (21h30 locales, 14h30).

- Et pour Biles -

Au gymnase, les projecteurs étaient tous braqués sur l'Américaine Simone Biles pour cette ultime journée.

La quadruple championne olympique à Rio et star attendue de ces Jeux faisait face à une perte de confiance et à un phénomène de perte de repères dans l'espace qui l'ont poussée à arrêter la compétition en pleine finale du concours général par équipes, à la stupeur générale, puis à renoncer depuis à quatre finales.

Sous une pression maximale, la superstar américaine a conclu son éprouvante semaine par une médaille de bronze à la poutre, son agrès de prédilection.

Enfin ce seront les débuts de l'escalade après ceux du surf et du skate dans le programme olympique.

Dans les compétitions internationales, les grimpeurs disputent trois épreuves indépendantes, la "difficulté", monter le plus haut possible sur un mur d'une quinzaine de mètres, le "bloc", les grimpeurs doivent escalader des blocs de 4,5 mètres de hauteur, et la "vitesse", faire le meilleur temps possible sur un parcours connu par coeur.

Aux JO, le champion olympique sera le plus polyvalent puisque les grimpeurs enchaineront les trois disciplines. Et avec Anouck Jaubert, Julia Chanourdie et les frères Bassa et Mickaël Mawem, l'escalade française s'est donné les moyens de ramener des médailles de Tokyo.