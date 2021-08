Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: 50% de la population complètement vaccinée -

L'Union européenne a désormais complètement vacciné la moitié de sa population (223,8 millions de personnes), selon les données officielles compilées par l'AFP mardi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis ont atteint le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin.

- "Vacciner l'Amérique et aider à vacciner le monde" -

"Vacciner l'Amérique et aider à vacciner le monde, c'est comme cela que nous sommes sur le point de vaincre" la pandémie. Joe Biden s'est félicité mardi des plus de 110 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 distribués par les Etats-Unis à travers le monde, tout en exhortant les Américains encore non-vaccinés à sauter le pas.

- New York: vaccin obligatoire pour aller au restaurant ou au spectacle -

Une preuve de vaccination sera exigée à New York pour accéder à l'intérieur des restaurants, des salles de sport et de spectacle, a annoncé mardi le maire démocrate Bill de Blasio, faisant de sa ville la première aux Etats-Unis à créer un passeport vaccinal, baptisé "Key to NYC pass".

- Les habitants de Wuhan dépistés -

La ville chinoise de Wuhan (centre), où le Covid-19 avait fait son apparition fin 2019, va à nouveau dépister ses habitants après la découverte de quelques cas, ont annoncé mardi les autorités locales.

Pris de panique à l'idée de revivre le confinement de l'an passé, des habitants se sont rués vers les supermarchés.

- Etude sur les vaccinés en Angleterre -

Les personnes totalement vaccinées ont trois fois moins de chances d'être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées, selon les derniers résultats publiés mercredi d'une vaste étude en Angleterre.

- La Guadeloupe reconfinée -

L'île française de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, va être reconfinée pour au moins trois semaines à partir de mercredi soir face à la hausse fulgurante des cas, ont annoncé les autorités locales.

Cette mesure est assortie d'un couvre-feu strict de 20H00 à 05H00, et de restrictions de déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile.

- Restrictions renforcées en Israël -

Confronté à une hausse des contaminations à cause du variant Delta, l'Etat hébreu a décidé d'élargir l'obligation du pass sanitaire aux lieux publics rassemblant moins de 100 personnes dans un lieu fermé, ainsi que le port du masque obligatoire dans les lieux extérieurs rassemblant plus de 100 personnes.

- Maroc: couvre-feu élargi et restrictions de déplacement -

Un couvre-feu élargi est entré en vigueur mardi au Maroc, ainsi que des restrictions de déplacements vers et depuis trois grandes villes du pays, dans le but d'enrayer la flambée des contaminations au coronavirus.

- Match de Coupe d'Allemagne reporté -

Le match de Coupe d'Allemagne que devait jouer le Bayern Munich vendredi contre une équipe de 5e division a été reporté, en raison de cas de Covid-19.

- Vaccin: Sanofi investit dans l'ARN messager -

Le groupe français Sanofi a annoncé mardi l'achat pour 3,2 milliards de dollars de l'américain Translate Bio, spécialiste de l'ARN messager, une technologie novatrice qui a connu une vive accélération avec la crise du Covid-19 et dans laquelle le géant pharmaceutique veut accélérer son développement.

- Moratoire sur les expulsions aux USA -

Sous pression de l'aile gauche des démocrates, les autorités sanitaires américaines ont décrété mardi un nouveau moratoire sur les expulsions de locataires jusqu'en octobre, en s'appuyant sur les risques pour la santé publique en pleine pandémie de Covid-19.

- Plus de 4,23 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.234.618 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.679), devant le Brésil (557.223), l'Inde (425.195), le Mexique (241.279) et le Pérou (196.518).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

