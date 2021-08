Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le pass sanitaire validé en France... -

Le Conseil constitutionnel français a validé jeudi la loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, deux mesures clés de la stratégie anti-Covid du président Emmanuel Macron, qui font l'objet d'une contestation croissante dans la rue.

- .. étendu en Italie -

En Italie, le gouvernement a étendu le pass sanitaire, déjà obligatoire pour les soignants, aux enseignants ainsi qu'aux usagers des transports publics et aux clients des restaurants, cinémas, musées ou salles de sport.

- ... et bientôt au Québec -

Le Québec va mettre en place prochainement un passeport vaccinal, une première au Canada. Ce document pourrait donner accès aux activités "non essentielles", comme "aller dans un restaurant", selon le Premier ministre de la province, François Legault.

- La Chine promet 2 milliards de doses au monde -

La Chine va "s'efforcer de fournir" deux milliards de doses de vaccin au monde cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international Covax de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping.

- Israël persiste avec les 3es doses... -

Le gouvernement israélien continue d'administrer des troisièmes doses de vaccin anti-Covid aux personnes âgées de 60 ans et plus, en dépit de l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en faveur d'un moratoire sur cette pratique.

- ... la France aussi pour les plus fragiles -

Le président français Emmanuel Macron a confirmé que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal contre le Covid "à la rentrée" pour "les plus fragiles et les plus âgés".

- Des millions de pauvres supplémentaires au Mexique -

La pandémie a plongé des millions de Mexicains dans la pauvreté, selon des données officielles publiées jeudi. Le nombre de pauvres a augmenté de 3,8 millions entre 2018 et 2020, pour atteindre 55,7 millions -- 43,9% de la population, et 8,5% de la population vit dans une extrême pauvreté.

- Amazon repousse le retour au bureau à janvier 2022 -

Le géant du commerce en ligne Amazon a décidé de repousser le retour obligatoire au bureau pour ses employés à janvier 2022 -au lieu de septembre 2021-, dernier exemple en date d'une grande entreprise américaine modifiant ses règles face à la nouvelle vague de contaminations.

Par ailleurs, après Google et Facebook, Microsoft a annoncé que le vaccin était désormais obligatoire pour les personnes se rendant dans ses locaux, employés comme visiteurs.

- L'Equateur envisage de produire le Spoutnik V -

Les présidents équatorien Guillermo Lasso et russe Vladimir Poutine ont évoqué jeudi lors d'une conversation téléphonique l'éventualité de produire le vaccin anticoronavirus russe Spoutnik V dans le pays d'Amérique latine.

- 200 millions de cas dans le monde -

Plus de 200 millions de cas ont été recensés dans le monde depuis la découverte du virus fin 2019, selon un comptage réalisé jeudi par l’AFP à partir de bilans officiels.

La pandémie a par ailleurs fait au moins 4.257.424 morts, selon un bilan établi à 10H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays en ayant enregistré le plus (615.276), devant le Brésil (560.706) et l'Inde (426.290).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-fm-jah/ber/alc/ahe