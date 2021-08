Des élus démocrates pressent Biden de fermer Guantanamo

Des élus démocrates ont pressé jeudi le président américain Joe Biden de fermer la prison militaire de Guantanamo et de libérer ou juger les 39 derniers détenus présumés complices d'Al-Qaïda.

A l'approche du 20e anniversaire des attentats du 11-Septembre, 75 élus de la Chambre des représentants ont invoqué dans une lettre ouverte au président le coût excessif de ce centre de détention controversé.

"La prison de Guantanamo a abrité jusqu'à 800 prisonniers mais elle ne détient actuellement que 39 hommes, dont beaucoup sont âgés et de plus en plus faibles", soulignent-ils dans cette lettre.

"Selon des informations de presse, la prison coûte plus de 500 millions de dollars par an, soit un coût annuel exorbitant de 13 millions de dollars par prisonnier", ajoutent-ils.

Le fait qu'elle n'ait toujours pas été fermée 20 ans plus tard "entache notre réputation à l'étranger et sape notre capacité à défendre les droits humains et l'Etat de droit", notent les élus.

La prison de Guantanamo a été ouverte début 2002 pour notamment détenir des membres d'Al-Qaïda et complices présumés des auteurs des attentats du 11-Septembre 2001.

"Nous reconnaissons que fermer la prison va prendre du temps, mais nous pensons qu'il est temps que vous preniez des décisions", écrivent les élus démocrates à Joe Biden.

Ils proposent que certains des détenus soient jugés par des tribunaux fédéraux, que d'autres soient rapatriés dans leur pays et que les derniers soient envoyés dans des pays tiers qui s'engageraient à ce qu'ils soient bien traités et qu'ils ne représentent pas une menace pour les Etats-Unis.

La plupart des détenus de Guantanamo ont été incarcérés malgré des preuves fragiles sur leur implication. Beaucoup ont été torturés dans des sites secrets de la CIA avant leur transfert à Guantanamo.

Barack Obama avait ordonné la fermeture de la prison en janvier 2009, à son arrivée au pouvoir, dans l'idée de faire juger les prisonniers par des tribunaux civils. Mais la décision, très impopulaire, avait été bloquée au Congrès.

M. Obama a alors préféré faire libérer discrètement des centaines de détenus dont la sortie avait été approuvée par la Commission de révision de la présidence. Ces libérations ont été interrompues sous Donald Trump. Elles ont repris sous Joe Biden, cinq détenus ayant vu leur libération approuvée depuis janvier.

Douze détenus de Guantanamo, dont Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau présumé des attentats du 11-Septembre, attendent d'être jugés par une commission militaire, qui n'a émis que deux condamnations en deux décennies.