JO-2020: "Team USA" fait revenir les Bleus sur terre, encore deux finales pour rejoindre en ballon l'Olympe

Il n'y a pas eu de miracle à Saitama: les Bleus du basket sont restés au pied de l'Olympe face aux grandissimes favoris américains et se sont inclinés 87 à 82 en finale, mais deux équipes de France, celles du hand et du volley, peuvent encore décrocher un titre olympique lors de ce gargantuesque samedi pour les sports collectifs français à Tokyo.

Alors que la France pouvait devenir la première nation à remporter les trois titres olympiques dans les sports "co" en salle lors d'une même édition des JO, elle a chuté dès la première finale de son impressionnant triptyque.

Rudy Gobert, Evan Fournier et leurs coéquipiers ont fait douter les stars de la NBA portés par Kevin Durant (29 points), mais ne sont jamais vraiment parvenus à emballer cette finale et à trouver ce grain de folie qui permet de renverser des favoris.

Battus par la France lors de leurs deux dernières confrontations, en quart de finale du Mondial-2019 (89-79) et il y a deux semaines en phase de groupe (83-76), "Team USA" n'a cette fois pas été surprises.

- "Une montagne devant nous" -

"On savait qu'on avait une montagne devant nous. Pas forcément - et avec beaucoup de respect - la meilleure équipe du tournoi, mais des individualités bien au-dessus de ce qu'on peut jouer tous les jours", a analysé Nando de Colo après ce troisième revers pour la France en autant de finales olympiques (1948, 2000, 2020), à chaque fois contre les Etats-Unis.

Le basket français a apporté samedi deux médailles à la délégation française à Tokyo qui en recense désormais 29 à la veille de la cérémonie de clôture: après l'argent des Bleus, ce sont les Bleues qui, moins de 24 heures après leur défaite en demi-finales contre le Japon, ont décroché le bronze en surclassant la Serbie (91-76).

Les handballeurs tricolores sont eux habitués à tutoyer l'Olympe: ils disputent samedi (21h00 locales, 14h00 françaises) leur quatrième finale olympique de suite et leur leader Nikola Karabatic rêve de s'offrir un troisième titre après 2008 et 2012.

Les Bleus reviennent de loin: ils avaient terminé l'Euro 2020 à une piteuse 14e place, un tournoi qui avait coûté sa place à Didier Dinart, remplacé par Guillaume Gille.

Sous l'impulsion du double champion olympique, le hand français a repris sa place au premier plan sur la scène internationale (4e du Mondial-2021). Il leur reste un dernier duel pour confirmer: "Ce qui nous attend est peut-être encore le plus difficile", prévient Gille.

Doubles champions du monde (2021 et 2019), les Danois règnent sur le handball depuis les Jeux de Rio et seuls les Espagnols ont réussi à se glisser dans les palmarès depuis (lors des Euro 2018 et 2020).

- Bart au pied du podium -

Les Bleus retrouvent aussi une vieille connaissance: Mikkel Hansen, la star du PSG qui a déjà inscrit 52 buts à Tokyo. En demi-finale, il a écœuré les Espagnols avec 12 buts (75%). Le même total que celui infligé à la France au Mondial-2019, où les Danois avaient alors écrasé les Bleus en demi-finales (38-30).

La finale la plus inattendue, et paradoxalement peut-être la plus ouverte, est celle des volleyeurs (21h15 locales, 14h15 françaises) qui ont longtemps été en souffrance dans ce tournoi olympique avec une inquiétante quatrième place à l'issue de la phase de poules.

Mais les joueurs de Laurent Tillie, qui dispute son dernier match comme sélectionneur, ont ensuite surpris les champions du monde polonais (3-2) en quart de finale et surclassé l'Argentine (3-0) en demi-finale.

La bande à Earvin Ngapeth a déjà battu à Tokyo son adversaire de la finale, la Russie (3-1 en match de poule) et aborde cette finale contre les champions olympiques 2012 avec optimisme.

"On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au volley. On se surprend nous-mêmes parfois. C'est l'essence de notre équipe", a prévenu Jean Patry, le pointu des Bleus.

Les pentathlètes (19h30 locales, 12h30 françaises) et l'équipe de France de saut d'obstacles, championne olympique en titre, (19h00 locales, 12h00 françaises) ont eux aussi des arguments de poids pour participer à ce samedi qui sera prolifique et peut-être historique.

En canoë en ligne, Adrien Bart est lui resté au pied du podium pour 1/10e de seconde sur 1000 m en C1.