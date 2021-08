Messi parle à Barcelone, Paris tend l'oreille

La superstar Lionel Messi s'exprime dimanche (12h00) pour la première fois depuis son départ du FC Barcelone, dans une conférence de presse au Camp Nou, l'antre du Barça, où rôde le fantôme du Paris SG, en pole pour accueillir l'Argentin.

Le PSG a réussi dans la soirée son retour en Ligue 1, chez le promu Troyes (2-1). Mais ce succès n'a pas éclipsé l'actualité brûlante du club.

"Il va se passer ce qu'il va passer ces prochains jours. N'importe quel entraîneur veut avoir les meilleurs joueurs du monde sous ses ordres", a déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino, sans lever le mystère.

"C'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué dans ma vie. Mais je ne sais pas s'il va jouer ici, honnêtement je ne sais pas", a évacué le milieu Ander Herrera, au micro de Canal+.

Le PSG a un peu la tête ailleurs: le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo n'ont pas effectué le déplacement dans l'Aube.

L'aréopage du PSG continue de plancher autour de l'arrivée du footballeur le mieux payé de la planète, auquel il a proposé un salaire autour de 40 millions d'euros net par an, selon le quotidien L'Equipe.

La presse espagnole ajoute que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions pourrait toucher une prime à la signature de 30 millions d'euros.

L'accord pourrait intervenir "d'ici à demain (dimanche)", avance même le journal Le Parisien.

Selon RMC Sport, certains cadres de l'effectif ont été mis au courant de l'arrivée de l'Argentin.

Dimanche, ce feuilleton aux millions de suiveurs va connaître un nouvel épisode, avec la première prise de parole du N.10 de 34 ans depuis l'annonce de son départ du Barça jeudi soir.

- "ce serait extraordinaire" -

L'occasion de dire "adéu" ("au revoir" en catalan) aux supporters d'un club où il a écrit sa légende durant ses 21 années avec le maillot blaugrana.

De son côté, le PSG prépare le terrain pour son arrivée.

"Messi à Paris, c'est oui!", s'est réjoui Le Parisien en "une" samedi matin, qui parle du "mariage d'amour et de raison" entre les deux parties.

D'un côté, un propriétaire qatarien richissime qui a fait des superstars la marque de fabrique d'une équipe qu'il veut emmener au sommet de la Ligue des champions.

De l'autre, un joueur ami avec certains cadres du vestiaire parisien, Neymar et Angel Di Maria en tête, et qui connaît bien l'entraîneur Mauricio Pochettino, son compatriote.

La Ligue 1 en trépigne déjà.

"Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais, il me fait +bander+. On dit qu'on a un championnat de merde, plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme lui, c'est extraordinaire. On va se régaler", a réagi l'entraîneur de Brest, Michel der Zakarian, samedi.

En plus de la présence de l'ancien défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, celle de Kylian Mbappé donnerait aussi une sacrée allure à cette équipe, mais l'avenir de l'attaquant français, titulaire samedi à Troyes, reste incertain, en raison des négociations qui s'étirent autour de sa prolongation de contrat qui expire en 2022.

En effet, Paris pourrait vendre son meilleur buteur, qui risque de partir gratuitement dans un an, pour se payer Messi. "Le Real est à l'affût", écrit samedi le quotidien sportif espagnol Marca.

Mais Pochettino a écarté d'un "non" ferme cette possibilité. Le PSG est bien décidé à rêver très grand.