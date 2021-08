Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Macron: "Encore plusieurs mois avec le virus" -

"La crise sanitaire n'est pas derrière nous, très clairement, nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus", a averti mercredi le président français Emmanuel Macron, en alertant sur la "situation dramatique" en Guadeloupe et Martinique.

Outre la flambée des cas dans les Antilles, où "l'augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves" et une saturation des hôpitaux, le chef de l'Etat a souligné "l'état des lieux préoccupant" en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Occitanie, où le taux d'incidence dépasse les 500 cas pour 100.000.

- Mexique: record de décès quotidiens -

Le Mexique a recensé mardi 786 décès dus au Covid-19, un record en 24 heures depuis avril.

Selon le ministère de la Santé, 245.476 personnes sont mortes du Covid dans le pays, tandis que le nombre d'infections s'élève à 2.997.885, soit 19.555 de plus que la veille.

Le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, est le quatrième pays le plus touché par la pandémie. Il n'avait plus dépassé la barre des 700 décès quotidiens depuis le 10 avril.

- Confinement prolongé à Melbourne -

Les cinq millions d'habitants de Melbourne (Australie) resteront confinés au moins une semaine supplémentaire, ont annoncé mercredi les autorités qui ne parviennent pas à juguler un regain épidémique.

La deuxième ville australienne est entrée le 5 août dans son sixième confinement après l'apparition dans une école d'un foyer de contamination lié au variant Delta, beaucoup plus contagieux.

- Couvre-feu à Héraklion -

La ville touristique de Crète, Héraklion, va être à son tour soumise à un couvre-feu nocturne à partir de mercredi soir afin d'endiguer la pandémie, alors que le variant Delta prend de l’ampleur ces derniers jours en Grèce.

Tout comme Mykonos, Zante et La Canée précédemment, un couvre-feu sera instauré à Héraklion de 01H00 à 06H00 du matin. La musique sera totalement interdite dans les bars et restaurants, pour éviter le regroupement de personnes, et les rassemblements de plus de 20 personnes seront également prohibés.

- Asie: le badminton passe à la trappe -

Trois gros tournois de badminton prévus en Asie dans les prochains mois ont été annulés mercredi, en raison des contraintes sanitaires créées par le développement du variant Delta et des taux de vaccination trop faibles.

L'Open de Corée, prévu entre fin août et début septembre, est donc passé à la trappe, tout comme l'Open de Macao (Chine) en novembre, a indiqué la Fédération mondiale de badminton (BWF), qui explique que les organisateurs "n'ont pas d'autre choix".

- Plus de 4,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.314.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 204 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (618.137), devant le Brésil (564.773), l'Inde (429.179), le Mexique (245.476) et le Pérou (197.102).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

burs-fm/cds/mba