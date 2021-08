Souvenirs à vif et séquelles, mais pas de regrets chez des vétérans d'Afghanistan

Ils y ont affronté des combats acharnés, des deuils, sont parfois rentrés traumatisés, mais ont connu là-bas une indéfectible fraternité d'armes et ne veulent pas regretter: le retrait des forces internationales d'Afghanistan fait resurgir des sentiments mêlés chez des vétérans de ce redoutable théâtre qui a marqué toute une génération de soldats occidentaux.

Anciens militaires ou toujours d'active, un Américain, un Français, un Allemand, un Espagnol et un Australien ont confié à l'AFP leurs souvenirs de cet engagement long et violent, dont personne n'est revenu totalement indemne.

Les talibans, inlassablement combattus depuis 2001 par les forces afghanes et internationales, ont lancé une offensive en mai à la faveur du départ des troupes étrangères. Les Américains comptent achever leur retrait avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient déclenché l'offensive de l'Otan en Afghanistan.

- Stress post-traumatique -

A des milliers de kilomètres de l'Asie centrale, dans le paisible petit village allemand de Quentel (centre), Andreas Bräutigam, 58 ans, passe aujourd'hui ses journées à s'occuper de ses chevaux et à cuisiner. Mais l'ancien sergent-chef n'a jamais oublié ses missions au sein de la Bundeswehr: deux en Yougoslavie, quatre au Kosovo, ainsi qu'une rotation de huit mois en Afghanistan, en 2003-2004.

Stationné à l'aéroport de Kaboul avec les troupes de l'Otan, il a frôlé la mort après avoir essuyé un tir qui lui a transpercé une oreille.

"L'Afghanistan, je suis content les jours où je n'y pense pas", dit-il en décrivant les dangers mortels que couraient chaque jour les soldats: bombes artisanales, embuscades, attaques kamikazes. La nuit lui reviennent souvent "des scènes liées à la mission, qui donnent l'impression d'être si réelles que parfois, je ne sais même pas où je suis quand je me réveille".

En retraite anticipée depuis cette année, ce solide gaillard au crâne rasé et aux bras tatoués souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et doit prendre des somnifères pour dormir. La compagnie de ses chevaux l'aide quand il est "agité, nerveux ou agressif". "Parfois le simple fait de les voir ou d'être près d'eux est suffisant pour m'apaiser", confesse-t-il.

Son souvenir le plus marquant: le crash d'un hélicoptère allemand en périphérie de Kaboul en décembre 2002. "Sept camarades ont été tués, je les connaissais tous". Mais il garde aussi de bons souvenirs, comme "la coopération avec les autres nations", "la camaraderie sur le terrain" et l'"accueil relativement amical de la part de la population".

Avec l'intervention de l'Otan, "le peuple afghan a gagné en liberté, notamment les femmes, mais c'est en train d'être sapé", estime-t-il. Le redoublement des affrontements en Afghanistan, après tant d'années d'efforts pour stabiliser le pays, ne le surprend pas. "Peut-être aurions-nous pu d'une manière ou d'une autre nous mettre tous autour d'une table avec les talibans et dire: +Voilà, nous allons essayer et peut-être que ça marchera+. Mais cela n'a pas été tenté".

- "Une affaire de politique"

Le lieutenant-colonel français Jean Michelin, lui, a peu le loisir de penser au front afghan: l'officier d'infanterie se prépare à partir avec son régiment au Sahel, où les forces françaises mènent depuis huit ans une vaste opération antijihadiste.

"On porte toujours les missions vécues au fond de soi. Mais on ne peut pas non plus vivre avec la charge de l'Afghanistan éternellement", explique-t-il.

En 2012, alors jeune capitaine, il est envoyé dans l'Est afghan avec sa compagnie, alors que les troupes françaises ont déjà amorcé leur retrait. Une expérience relatée dans l'ouvrage "Jonquille" (ed. Gallimard, 2017), où il évoque son quotidien et celui de ses hommes en Kapisa. Quatre d'entre eux périront dans un attentat-suicide avec leurs deux interprètes afghans.

A l'évocation du retrait américain et de ses conséquences, il garde ses distances.

"Ce qui se passe en Afghanistan me touche, mais surtout sous le prisme du souvenir, plus que sur le sentiment de victoire ou de défaite", explique-t-il. "Il y a une histoire de l'Afghanistan qui digère et recrache les forces étrangères venues s'y frotter. On n'est pas les premiers à vivre ça".

"Je ne suis jamais posé la question du bien-fondé de ma présence là-bas, parce que j'avais des hommes à commander", poursuit-il. "Il y a peut-être une part de déni dans cette approche, mais ça permet de ne pas devenir fou. Le +pourquoi+ n'est pas une interrogation militaire, c'est une affaire de politique".

"Le devenir politique de l'Afghanistan est ce qu'il est. Ca n'enlève rien à ce que j'y ai vécu, apporté et laissé", conclut l'officier. Evoquant l'"apaisement" que peut procurer à un militaire le retour sur un ancien champ de bataille une fois la paix revenue, il redoute toutefois que l'avenir ne lui offre pas cette chance.

"J'aimerais un jour retourner à Nijrab, sentir l'air de la Kapisa au mois de mai, sans prendre de roquettes ou risquer d'être pris en otage. Mais je ne sais pas si on pourra faire ça un jour, avant d'être trop vieux".

- Fraternité -

Le caporal espagnol Gonzalo Seguel affiche au compteur deux rotations de six mois en Afghanistan, en 2006 et 2007. A l'époque jeune papa de 21 ans, il est déployé dans la province de Baghdis (nord-ouest) avec le 1er bataillon d'infanterie légère parachutiste.

"La première chose à laquelle je pense, c'est la difficulté de la mission, l'environnement dans lequel nous étions. Je pense que j'ai eu de la chance d'y aller et encore plus de chance d'en revenir vivant", confie-t-il en marge d'un entraînement au combat en milieu urbain, non loin de Madrid.

Membre d'une équipe de reconstruction provinciale, la violence a fait partie intégrante de son expérience. "Malheureusement, vous voyez des situations dont vous ne voulez même pas vous rappeler", dit-il, évoquant des "souvenirs douloureux" qu'il préfère taire.

L'homme a perdu trois camarades: un parachutiste, tué en 2006, et deux autres en 2007, quand leur véhicule a sauté sur des engins explosifs.

"C'était vraiment dur, très dur pour nous tous... C'est une période où le mot +résilience+ prend tout son sens, car nous devions simplement faire face à la situation et poursuivre la mission", dit-il.

Mais ces déploiements ont aussi contribué à forger de profondes amitiés avec ses frères d'armes, dont certaines "durent encore aujourd'hui". "Les meilleurs souvenirs sont certainement ceux de la vie aux côtés de mes camarades, le sens de la fraternité". Il a aussi noué des liens avec certains civils afghans qui travaillaient avec eux: "Ils nous parlaient de leurs familles, de leurs idées pour l'avenir", se souvient le sous-officier.

"J'ai vécu des expériences qui m'ont beaucoup aidé à apprendre en tant que soldat et en tant que personne. En regardant en arrière, je ne changerais rien à ce qui s'est passé, ou à ce que j'ai vu et vécu, rien du tout", assure-t-il.

- "A jamais en Afghanistan" -

Irak, Timor oriental, Afghanistan: James Hintz, lui, a été tireur d'élite et commandant de véhicule dans les forces australiennes pendant une douzaine d'années avant de quitter le service pour raisons médicales en 2014. Il a été blessé au Timor oriental en 2007, dans l'explosion accidentelle d'une grenade non létale qu'il s'apprêtait à lancer. Il en subissait encore les effets lorsqu'il a été envoyé sur le théâtre afghan pour sept mois en 2008.

"L'Afghanistan m'a en quelque sorte sauvé pour une courte période de temps. Ca m'a permis de repartir, mentalement et physiquement aussi, pendant que nous étions concentrés sur ce travail", analyse le quadragénaire.

Installé avec sa femme et leurs deux enfants dans sa ville natale de Crows Nest, petit hameau rural à deux heures de route de Brisbane, l'ancien soldat doit subir régulièrement des opérations chirurgicales pour soulager la douleur de sa blessure.

Dans sa maison truffée de photos de ses années de service, il évoque avec fatalisme le départ en cours des troupes étrangères. "Ce retrait aurait pu se produire il y a 10 ans et vous auriez quand même le même résultat". Malgré tout, il assure que l"intervention en Afghanistan "en valait la peine": "Je dis ça à cause des gars qui n'ont pas pu rentrer à la maison. Leur sacrifice fait que ça en valait la peine".

Mais pour l'Américain Marc Silvestri, 43 ans, envoyé en Afghanistan en 2008-2009, deux ans après avoir rejoint les rangs de l'US Army, les Etats-Unis ont bien fait d'amorcer leur retrait de ce terrain réputé fossoyeur d'empires, où sont morts plus de 2.400 militaires américains.

"C'était un déploiement très difficile (...) Nous étions dans les montagnes, nous avons livré énormément de batailles", se rappelle-t-il. Sa bravoure pendant un combat ininterrompu de cinq heures lui a valu d'être décoré de la médaille de l'étoile de bronze.

Aujourd'hui, "je pense sincèrement qu'il est temps de rentrer chez nous. On a investi beaucoup d'argent et de temps pour former l'armée afghane, on leur a donné les outils pour se défendre seuls", juge l'ancien soldat. Devenu directeur d'un service d'aide aux vétérans d'Irak et d'Afghanistan, il voit tous les jours les dégâts causés par ces opérations extérieures qui ont mobilisé des centaines de milliers de GI's.

"Beaucoup de gars avec qui je suis parti sont revenus avec de gros problèmes. Certains d'entre eux se sont suicidés", raconte-t-il. "La guerre provoque des choses sombres, ça nous casse tous. Un bout de chacun d'entre nous restera à jamais en Afghanistan".

